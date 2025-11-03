2025 Class B divisional volleyball scores and pairings

Class B divisional volleyball tournaments
Northern B
Nov. 6-8 at Wolf Point
(2 teams advance to state)
Thursday, Nov. 6
Match 1: Malta vs. Shelby, first round, 10 a.m.
Match 2: Harlem vs. Chinook, first round, 11:45 a.m.
Match 3: Choteau vs. Glasgow, first round, 1:30 p.m.
Match 4: Fairfield vs. Fairview, first round, 3:15 p.m.
Match 5: Match 1 winner vs. Match 2 winner, second round, 5 p.m.
Match 6: Match 3 winner vs. Match 4 winner, second round, 6:45 p.m.
Friday, Nov. 7
Match 7: Match 1 loser vs. Match 2 loser, loser out, 10 a.m.
Match 8: Match 3 loser vs. Match 4 loser, loser out, 11:45 a.m.
Match 9: Match 6 loser vs. Match 7 winner, loser out, 1:30 p.m.
Match 10: Match 5 loser vs. Match 8 winner, loser out, 3:15 p.m.
Match 11: Match 5 winner vs. Match 6 winner, undefeated semifinal, 5 p.m.
Match 12: Match 9 winner vs. Match 10 winner, loser places fourth, 6:45 p.m.
Saturday, Nov. 8
Match 13: Match 11 loser vs. Match 12 winner, loser places third, 11 a.m.
Match 14: Match 11 winner vs. Match 13 winner, championship, 1 p.m.
Match 15: Second championship, if necessary, 3 p.m.
Southern B
Nov. 6-7 at Butte
(4 teams advance to state)
Thursday, Nov. 6
Match 1: Red Lodge vs. Ennis, first round, 10 a.m.
Match 2: Townsend vs. Colstrip, first round, 10 a.m.
Match 3: Shepherd vs. Huntley Project, first round, noon
Match 4: Columbus vs. Jefferson, first round, noon
Match 5: Match 1 winner vs. Baker, first round, 2 p.m.
Match 6: Match 1 loser vs. Match 2 loser, loser out, 2 p.m.
Match 7: Match 4 loser vs. Match 5 loser, loser out, 5 p.m.
Match 8: Match 3 loser vs. Match 6 loser, loser out, 5 p.m.
Match 9: Match 2 winner vs. Match 3 winner, second round, 7 p.m.
Match 10: Match 4 winner vs. Match 5 winner, second round, 7 p.m.
Friday, Nov. 7
Match 11: Match 7 winner vs. Match 9 loser, loser out, 9 a.m.
Match 12: Match 8 winner vs. Match 10 loser, loser out, 9 a.m.
Match 13: Match 9 winner vs. Match 10 winner, undefeated semifinal, 11 a.m.
Match 14: Match 11 winner vs. Match 12 winner, loses places fourth, 11 a.m.
Match 15: Match 13 loser vs. Match 14 winner, loser places third, 30 minutes following Matches 13 and 14
Match 16: Match 13 winner vs. Match 15 winner, championship, 30 minutes following Match 15
Match 17: Second championship, if necessary
Western B
Nov. 7-8 at St. Ignatius
(2 teams advance to state)
Friday, Nov. 7
Match 1: Eureka vs. Deer Lodge, first round, 10 a.m.
Match 2: St. Ignatius vs. Missoula Loyola, first round, 10 a.m.
Match 3: Florence vs. Plains, first round, noon
Match 4: Anaconda vs. Thompson Falls, first round, noon
Match 5: Match 1 loser vs. Match 2 loser, loser out, 2 p.m.
Match 6: Match 3 loser vs. Match 4 loser, loser out, 4 p.m.
Match 7: Match 1 winner vs. Match 2 winner, second round, 6 p.m.
Match 8: Match 3 winner vs. Match 4 winner, second round, 6 p.m.
Saturday, Nov. 8
Match 9: Match 6 loser vs. Match 7 winner, loser out, 10 a.m.
Match 10: Match 5 loser vs. Match 8 winner, loser out, 10 a.m.
Match 11: Match 7 winner vs. Match 8 winner, undefeated semifinal, 11:30 a.m.
Match 12: Match 9 winner vs. Match 10 winner, loser places fourth, 1 p.m.
Match 13: Match 11 loser vs. Match 12 winner, loser places third, 2:30 p.m.
Match 14: Match 11 winner vs. Match 13 winner, championship, 4 p.m.
Match 15: Second championship, if necessary, 5:30 p.m.