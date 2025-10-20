2025 Class AA state soccer scores and pairings

2025 Class AA state soccer playoffs
at home sites
BOYS
First round
Oct. 21
Missoula Big Sky (5-8-1) at Missoula Sentinel (7-5-2), 4 p.m.
Billings Skyview (4-7-3) at Billings Senior (9-4-1), 6 p.m.
Belgrade (5-8-1) at Billings West (8-4-2), 2 p.m.
Helena (4-8-2) at Helena Capital (11-3-0), 4 p.m.
Quarterfinals
Oct. 24-25
Missoula Big Sky/Missoula Sentinel winner at Gallatin (12-2-0), Oct. 25, noon
Billings Skyview/Billings Senior winner at Kalispell Glacier (11-2-1), Oct. 24, TBD
Belgrade/Billings West winner at Missoula Hellgate (13-1-0), Oct. 24, 6 p.m.
Helena/Helena Capital winner at Bozeman (10-2-2), Oct. 25, 6 p.m.
Semifinals
Oct. 28
Championship
Nov. 1
GIRLS
First round
Oct. 21
Missoula Hellgate (7-5-2) at Missoula Big Sky (6-3-5), 7 p.m.
Belgrade (2-11-1) at Billings West (10-3-1), 4 p.m.
Billings Skyview (6-6-2) at Bozeman (7-4-3), 5 p.m.
Helena Capital (5-6-3) at Kalispell Glacier (9-3-2), 4 p.m.
Quarterfinals
Oct. 24-25
Missoula Hellgate/Missoula Big Sky winner at Billings Senior (12-1-1), Oct. 24, 6 p.m.
Belgrade/Billings West winner at Missoula Sentinel (9-2-3), TBA
Billings Skyview/Bozeman winner at Helena (10-3-1), TBA
Helena Capital/Helena winner at Gallatin (11-2-1), Oct. 25, 2 p.m.
Semifinals
Oct. 28
Championship
Nov. 1