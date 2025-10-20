High School College More Sports Watch Now
2025 Class AA state soccer scores and pairings

2025 Class AA state soccer playoffs

at home sites

BOYS

First round

Oct. 21

Missoula Big Sky (5-8-1) at Missoula Sentinel (7-5-2), 4 p.m.

Billings Skyview (4-7-3) at Billings Senior (9-4-1), 6 p.m.

Belgrade (5-8-1) at Billings West (8-4-2), 2 p.m.

Helena (4-8-2) at Helena Capital (11-3-0), 4 p.m.

Quarterfinals

Oct. 24-25

Missoula Big Sky/Missoula Sentinel winner at Gallatin (12-2-0), Oct. 25, noon

Billings Skyview/Billings Senior winner at Kalispell Glacier (11-2-1), Oct. 24, TBD

Belgrade/Billings West winner at Missoula Hellgate (13-1-0), Oct. 24, 6 p.m.

Helena/Helena Capital winner at Bozeman (10-2-2), Oct. 25, 6 p.m.

Semifinals

Oct. 28

Championship

Nov. 1

GIRLS

First round

Oct. 21

Missoula Hellgate (7-5-2) at Missoula Big Sky (6-3-5), 7 p.m.

Belgrade (2-11-1) at Billings West (10-3-1), 4 p.m.

Billings Skyview (6-6-2) at Bozeman (7-4-3), 5 p.m.

Helena Capital (5-6-3) at Kalispell Glacier (9-3-2), 4 p.m.

Quarterfinals

Oct. 24-25

Missoula Hellgate/Missoula Big Sky winner at Billings Senior (12-1-1), Oct. 24, 6 p.m.

Belgrade/Billings West winner at Missoula Sentinel (9-2-3), TBA

Billings Skyview/Bozeman winner at Helena (10-3-1), TBA

Helena Capital/Helena winner at Gallatin (11-2-1), Oct. 25, 2 p.m.

Semifinals

Oct. 28

Championship

Nov. 1

