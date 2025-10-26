High School College More Sports Watch Now
2025 Class AA football scores and pairings

2025 Class AA football state playoffs

at home sites

First round

Friday, Oct. 31

Game 1: Missoula Hellgate at Bozeman, 7 p.m.

Game 2: Billings Senior at Missoula Sentinel, 7 p.m.

Game 3: Great Falls at Helena, 7 p.m.

Game 4: Butte at Great Falls CMR, 7 p.m.

Quarterfinals

Friday, Nov. 7

Game 5: Game 1 winner at Kalispell Glacier, 7 p.m.

Game 6: Game 2 winner at Gallatin, 7 p.m.

Game 7: Game 3 winner at Billings West, 7 p.m.

Game 8: Game 4 winner at Missoula Big Sky, 7 p.m.

Semifinals

Friday, Nov. 14

Championship

Friday, Nov. 21

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

