2025 Class AA football scores and pairings

2025 Class AA football state playoffs
at home sites
First round
Friday, Oct. 31
Game 1: Missoula Hellgate at Bozeman, 7 p.m.
Game 2: Billings Senior at Missoula Sentinel, 7 p.m.
Game 3: Great Falls at Helena, 7 p.m.
Game 4: Butte at Great Falls CMR, 7 p.m.
Quarterfinals
Friday, Nov. 7
Game 5: Game 1 winner at Kalispell Glacier, 7 p.m.
Game 6: Game 2 winner at Gallatin, 7 p.m.
Game 7: Game 3 winner at Billings West, 7 p.m.
Game 8: Game 4 winner at Missoula Big Sky, 7 p.m.
Semifinals
Friday, Nov. 14
Championship
Friday, Nov. 21