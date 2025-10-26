2025 Class AA football scores and pairings

Prev Next MTN Sports

2025 Class AA football state playoffs at home sites First round Friday, Oct. 31 Game 1: Missoula Hellgate at Bozeman, 7 p.m. Game 2: Billings Senior at Missoula Sentinel, 7 p.m. Game 3: Great Falls at Helena, 7 p.m. Game 4: Butte at Great Falls CMR, 7 p.m. Quarterfinals Friday, Nov. 7 Game 5: Game 1 winner at Kalispell Glacier, 7 p.m. Game 6: Game 2 winner at Gallatin, 7 p.m. Game 7: Game 3 winner at Billings West, 7 p.m. Game 8: Game 4 winner at Missoula Big Sky, 7 p.m. Semifinals Friday, Nov. 14 Championship Friday, Nov. 21



