2025 Class A divisional volleyball scores and pairings

Divisional volleyball
MTN Sports
Divisional volleyball
Posted

Class A divisional volleyball tournaments

Eastern A

Nov. 6-8 at East Helena

(4 teams advance to state)

Thursday, Nov. 6

Match 1: Miles City vs. East Helena, first round, 9 a.m.

Match 2: Billings Central vs. Glendive, first round, 11 a.m.

Match 3: Havre vs. Hardin, first round, 1 p.m.

Match 4: Laurel vs. Lewistown, first round, 3 p.m.

Match 5: Match 1 winner vs. Match 2 winner, second round, 5 p.m.

Match 6: Match 3 winner vs. Match 4 winner, second round, 7 p.m.

Friday, Nov. 7

Match 7: Match 1 loser vs. Match 2 loser, loser out, 9 a.m.

Match 8: Match 3 loser vs. Match 4 loser, loser out, 11 a.m.

Match 9: Match 6 loser vs. Match 7 winner, loser out, 1 p.m.

Match 10: Match 5 loser vs. Match 8 winner, loser out, 3 p.m.

Match 11: Match 5 winner vs. Match 6 winner, undefeated semifinal, 5 p.m.

Match 12: Match 9 winner vs. Match 10 winner, loser places fourth, 7 p.m.

Saturday, Nov. 8

Match 13: Match 11 loser vs. Match 12 winner, loser places third, 10 a.m.

Match 14: Match 11 winner vs. Match 13 winner, championship, noon

Match 15: Second championship, if necessary, 2 p.m.

Western A

Nov. 6-8 at Libby

(4 teams advance to state)

Thursday, Nov. 6

Match 1: Polson vs. Dillon, first round, 10 a.m.

Match 2: Frenchtown vs. Whitefish, first round, noon

Match 3: Bigfork vs. Stevensville, first round, 2 p.m.

Match 4: Hamilton vs. Columbia Falls, first round, 4 p.m.

Match 5: Match 1 winner vs. Match 2 winner, second round, 6 p.m.

Match 6: Match 3 winner vs. Match 4 winner, second round, 8 p.m.

Friday, Nov. 7

Match 7: Match 1 loser vs. Match 2 loser, loser out, 10 a.m.

Match 8: Match 3 loser vs. Match 4 loser, loser out, noon

Match 9: Match 6 loser vs. Match 7 winner, loser out, 2 p.m.

Match 10: Match 5 loser vs. Match 8 winner, loser out, 4 p.m.

Match 11: Match 5 winner vs. Match 6 winner, undefeated semifinal, 6 p.m.

Match 12: Match 9 winner vs. Match 10 winner, loser places fourth, 8 p.m.

Saturday, Nov. 8

Match 13: Match 11 loser vs. Match 12 winner, loser places third, 10 a.m.

Match 14: Match 11 winner vs. Match 13 winner, championship, noon

Match 15: Second championship, if necessary, 2 p.m.

