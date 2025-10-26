2025 8-Man football scores and pairings

2025 8-Man football state playoffs
at home sites
First round
Saturday, Nov. 1
Game 1: Ekalaka at Fort Benton, 1 p.m.
Game 2: Darby at Ennis, 1 p.m.
Game 3: Sheridan at St. Regis, 1 p.m.
Game 4: Choteau at Scobey, 1 p.m.
Game 5: Superior at Drummond-Philipsburg, 1 p.m.
Game 6: Culbertson at Belt, 1 p.m.
Game 7: Chinook at Circle, 1 p.m.
Game 8: Lone Peak at Seeley-Swan, 1 p.m.
Quarterfinals
Saturday, Nov. 8
Game 9: Game 1 winner vs. Game 2 winner
Game 10: Game 3 winner vs. Game 4 winner
Game 11: Game 5 winner vs. Game 6 winner
Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner
Semifinals
Saturday, Nov. 15
Championship
Saturday, Nov. 22