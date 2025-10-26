High School College More Sports Watch Now
High School SportsHigh School Postseason

Actions

2025 8-Man football scores and pairings

CMS Football State 8 Man.png
MTN Sports
CMS Football State 8 Man.png
Posted

2025 8-Man football state playoffs

at home sites

First round

Saturday, Nov. 1

Game 1: Ekalaka at Fort Benton, 1 p.m.

Game 2: Darby at Ennis, 1 p.m.

Game 3: Sheridan at St. Regis, 1 p.m.

Game 4: Choteau at Scobey, 1 p.m.

Game 5: Superior at Drummond-Philipsburg, 1 p.m.

Game 6: Culbertson at Belt, 1 p.m.

Game 7: Chinook at Circle, 1 p.m.

Game 8: Lone Peak at Seeley-Swan, 1 p.m.

Quarterfinals

Saturday, Nov. 8

Game 9: Game 1 winner vs. Game 2 winner

Game 10: Game 3 winner vs. Game 4 winner

Game 11: Game 5 winner vs. Game 6 winner

Game 12: Game 7 winner vs. Game 8 winner

Semifinals

Saturday, Nov. 15

Championship

Saturday, Nov. 22

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Sign up for our Morning E-mail Newsletter to receive the latest headlines in your inbox.

Results from around the state