2024 Class AA state soccer scores and pairings

2024 Class AA state soccer playoffs
at home sites
BOYS
First round
Tuesday, Oct. 22
Game 1: Great Falls CMR at Bozeman, 6 p.m.
Game 2: Missoula Big Sky at Missoula Sentinel, 4 p.m.
Game 3: Helena at Kalispell Glacier, 5 p.m.
Game 4: Billings Skyview at Billings West, 6 p.m.
Quarterfinals
Oct. 26
Game 5: Game 1 winner at Missoula Hellgate, TBD
Game 6: Game 2 winner at Billings Senior, TBD
Game 7: Game 3 winner at Bozeman Gallatin, 11 a.m.
Game 8: Game 4 winner at Helena Capital, 2 p.m.
Semifinals
Oct. 29
Game 9: Game 5 winner vs. Game 6 winner, TBD
Game 10: Game 7 winner vs. Game 8 winner, TBD
Championship
Nov. 2
Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, TBD
GIRLS
First round
Tuesday, Oct. 22
Game 1: Billings Skyview at Billings Senior, 4 p.m.
Game 2: Helena at Missoula Big Sky, 4 p.m.
Game 3: Helena Capital at Kalispell Glacier, 3 p.m.
Game 4: Great Falls at Billings West, 4 p.m.
Quarterfinals
Oct. 26
Game 5: Game 1 winner at Missoula Sentinel, TBD
Game 6: Game 2 winner at Bozeman Gallatin, 1 p.m.
Game 7: Game 3 winner at Bozeman, 4 p.m.
Game 8: Game 4 winner at Missoula Hellgate, TBD
Semifinals
Oct. 29
Game 9: Game 5 winner vs. Game 6 winner, TBD
Game 10: Game 7 winner vs. Game 8 winner, TBD
Championship
Nov. 2
Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, TBD