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2024 Class AA state soccer scores and pairings

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2024 Class AA state soccer playoffs

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BOYS

First round

Tuesday, Oct. 22

Game 1: Great Falls CMR at Bozeman, 6 p.m.

Game 2: Missoula Big Sky at Missoula Sentinel, 4 p.m.

Game 3: Helena at Kalispell Glacier, 5 p.m.

Game 4: Billings Skyview at Billings West, 6 p.m.

Quarterfinals

Oct. 26

Game 5: Game 1 winner at Missoula Hellgate, TBD

Game 6: Game 2 winner at Billings Senior, TBD

Game 7: Game 3 winner at Bozeman Gallatin, 11 a.m.

Game 8: Game 4 winner at Helena Capital, 2 p.m.

Semifinals

Oct. 29

Game 9: Game 5 winner vs. Game 6 winner, TBD

Game 10: Game 7 winner vs. Game 8 winner, TBD

Championship

Nov. 2

Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, TBD

GIRLS

First round

Tuesday, Oct. 22

Game 1: Billings Skyview at Billings Senior, 4 p.m.

Game 2: Helena at Missoula Big Sky, 4 p.m.

Game 3: Helena Capital at Kalispell Glacier, 3 p.m.

Game 4: Great Falls at Billings West, 4 p.m.

Quarterfinals

Oct. 26

Game 5: Game 1 winner at Missoula Sentinel, TBD

Game 6: Game 2 winner at Bozeman Gallatin, 1 p.m.

Game 7: Game 3 winner at Bozeman, 4 p.m.

Game 8: Game 4 winner at Missoula Hellgate, TBD

Semifinals

Oct. 29

Game 9: Game 5 winner vs. Game 6 winner, TBD

Game 10: Game 7 winner vs. Game 8 winner, TBD

Championship

Nov. 2

Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner, TBD

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