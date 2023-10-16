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2023 Class AA state soccer playoffs

Soccer corner
Lorenzo Cafaro
Soccer corner
Posted at 1:02 PM, Oct 16, 2023
and last updated 2023-10-16 15:03:39-04

2023 Class AA state soccer playoffs

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BOYS

Bracket

First round

Tuesday, Oct. 17

Game 1: Helena High at Missoula Sentinel, 4 p.m.

Game 2: Belgrade at Bozeman Gallatin, 4 p.m.

Game 3: Great Falls High at Billings West, 2 p.m.

Game 4: Missoula Big Sky at Missoula Hellgate, 7 p.m.

Quarterfinals

Oct. 20-21

Game 5: Game 1 winner at Bozeman High, Saturday

Game 6: Game 2 winner at Helena Capital, 3 p.m. Friday

Game 7: Game 3 winner at Kalispell Glacier, 6 p.m. Friday

Game 8: Game 4 winner at Billings Senior

Semifinals

Tuesday, Oct. 24

Game 9: Game 5 winner vs. Game 6 winner

Game 10: Game 7 winner vs. Game 8 winner

Championship

Saturday, Oct. 28

Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner

GIRLS

Bracket

First round

Tuesday, Oct. 17

Game 1: Kalispell Glacier at Kalispell Flathead, 5 p.m.

Game 2: Billings Skyview at Billings West, 7 p.m.

Game 3: Great Falls High at Billings Senior, 4 p.m.

Game 4: Helena Capital at Helena High, 4 p.m.

Quarterfinals

Oct. 20-21

Game 5: Game 1 winner at Bozeman High, Saturday

Game 6: Game 2 winner at Missoula Sentinel, 3 p.m. Friday

Game 7: Game 3 winner at Missoula Hellgate, 7 p.m. Friday

Game 8: Game 4 winner at Bozeman Gallatin, noon Saturday

Semifinals

Tuesday, Oct. 24

Game 9: Game 5 winner vs. Game 6 winner

Game 10: Game 7 winner vs. Game 8 winner

Championship

Saturday, Oct. 28

Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner

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