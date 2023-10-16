2023 Class AA state soccer playoffs
at home sites
BOYS
First round
Tuesday, Oct. 17
Game 1: Helena High at Missoula Sentinel, 4 p.m.
Game 2: Belgrade at Bozeman Gallatin, 4 p.m.
Game 3: Great Falls High at Billings West, 2 p.m.
Game 4: Missoula Big Sky at Missoula Hellgate, 7 p.m.
Quarterfinals
Oct. 20-21
Game 5: Game 1 winner at Bozeman High, Saturday
Game 6: Game 2 winner at Helena Capital, 3 p.m. Friday
Game 7: Game 3 winner at Kalispell Glacier, 6 p.m. Friday
Game 8: Game 4 winner at Billings Senior
Semifinals
Tuesday, Oct. 24
Game 9: Game 5 winner vs. Game 6 winner
Game 10: Game 7 winner vs. Game 8 winner
Championship
Saturday, Oct. 28
Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner
GIRLS
First round
Tuesday, Oct. 17
Game 1: Kalispell Glacier at Kalispell Flathead, 5 p.m.
Game 2: Billings Skyview at Billings West, 7 p.m.
Game 3: Great Falls High at Billings Senior, 4 p.m.
Game 4: Helena Capital at Helena High, 4 p.m.
Quarterfinals
Oct. 20-21
Game 5: Game 1 winner at Bozeman High, Saturday
Game 6: Game 2 winner at Missoula Sentinel, 3 p.m. Friday
Game 7: Game 3 winner at Missoula Hellgate, 7 p.m. Friday
Game 8: Game 4 winner at Bozeman Gallatin, noon Saturday
Semifinals
Tuesday, Oct. 24
Game 9: Game 5 winner vs. Game 6 winner
Game 10: Game 7 winner vs. Game 8 winner
Championship
Saturday, Oct. 28
Game 11: Game 9 winner vs. Game 10 winner