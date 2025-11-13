High School College More Sports Watch Now
Photos: Day 2 of the all-class state volleyball tournaments

Photos from the second day of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.

Great Falls CMR volleyball The Great Falls CMR volleyball team celebrates a point against Missoula Hellgate in loser-out play of the Class AA state tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4741.jpeg Teams compete in loser-out play at the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4744.jpeg Teams compete in loser-out play at the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4588.jpeg Teams compete in loser-out play at the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Baker's Madison O'Connor Baker's Madison O'Connor hits the ball past the block of Florence's Maggie Schneiter on Thursday, Nov. 13, 2025, during the Class B state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4617.jpeg Teams compete in loser-out play at the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4629.jpeg Teams compete in loser-out play at the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4766.jpeg Teams compete in loser-out play of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4807.jpeg Teams compete in loser-out play of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4768.jpeg Teams compete in loser-out play of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4821.jpeg Teams compete in loser-out play of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4848.jpeg Teams compete in loser-out play of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4890.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4888.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4900.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4938.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4929.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4971.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4967.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Billings Central volleyball Billings Central volleyball players celebrate a point against Frenchtown in the undefeated semifinal of the Class A state tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_4995.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5030.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5009.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5068.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5042.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Madeline Moline Circle's Madeline Moline tips a ball against Belt in the undefeated semifinal of the Class C state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5101.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Markie Wiseman Gallatin's Markie Wiseman (1) sets a ball against Bozeman in the undefeated semifinal of the Class AA state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5166.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5254.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5319.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5286.jpeg Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports

The Great Falls CMR volleyball team celebrates a point against Missoula Hellgate in loser-out play of the Class AA state tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in loser-out play at the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in loser-out play at the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in loser-out play at the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Baker's Madison O'Connor hits the ball past the block of Florence's Maggie Schneiter on Thursday, Nov. 13, 2025, during the Class B state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in loser-out play at the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in loser-out play at the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in loser-out play of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in loser-out play of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in loser-out play of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in loser-out play of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in loser-out play of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Billings Central volleyball players celebrate a point against Frenchtown in the undefeated semifinal of the Class A state tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Circle's Madeline Moline tips a ball against Belt in the undefeated semifinal of the Class C state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Gallatin's Markie Wiseman (1) sets a ball against Bozeman in the undefeated semifinal of the Class AA state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Teams compete in the undefeated semifinal of the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Thursday, Nov. 13, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
