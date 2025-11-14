Photos: Championship Friday at all-class state volleyball
Photos from the championship matches at the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14 2025.
Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Gallatin volleyball team celebrates with the first-place trophy after defeating Great Falls CMR in the championship of the Class AA state tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Gallatin volleyball team poses with the first-place trophy after defeating Great Falls CMR in the championship match of the Class AA state tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Billings Central volleyball team celebrates after defeating Havre in the championship match of the Class A state tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Billings Central won its second straight Class A volleyball title and its fifth in the past six seasons by sweeping Havre on Friday, Nov. 14, 2025, at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman. It was also the Rams' seventh title in the past 10 years.Photo by: MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Shepherd volleyball team poses with the first-place trophy after defeating Townsend in the championship match of the Class B state tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Shepherd Fillies won the Class B volleyball championship by beating Townsend twice on Nov. 14, 2025, at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman.Photo by: Montana Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Circle's Madeline Moline celebrates with the first-place trophy after the Wildcats defeated Denton-Geyser-Stanford-Geraldine in the championship match of the Class C state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Circle volleyball team poses with the first-place trophy after defeating Denton-Geyser-Stanford-Geraldine in the championship match of the Class C state tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports