Photos: Championship Friday at all-class state volleyball

Photos from the championship matches at the all-class state volleyball tournaments at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14 2025.

DSC_5322.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5345.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5347.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5350.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5364.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5385.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5425.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5430.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5466.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5923.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5949.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5963.jpeg The Gallatin volleyball team celebrates with the first-place trophy after defeating Great Falls CMR in the championship of the Class AA state tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_6004.jpeg The Gallatin volleyball team poses with the first-place trophy after defeating Great Falls CMR in the championship match of the Class AA state tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5499.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5527.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5535.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5557.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5573.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5838.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5841.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5864.jpeg The Billings Central volleyball team celebrates after defeating Havre in the championship match of the Class A state tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Billings Central volleyball 2025 Billings Central won its second straight Class A volleyball title and its fifth in the past six seasons by sweeping Havre on Friday, Nov. 14, 2025, at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman. It was also the Rams' seventh title in the past 10 years.Photo by: MTN Sports DSC_6134.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_6147.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_6152.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_6216.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_6251.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Shepherd volleyball The Shepherd volleyball team poses with the first-place trophy after defeating Townsend in the championship match of the Class B state tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports 2025 Shepherd volleyball champions The Shepherd Fillies won the Class B volleyball championship by beating Townsend twice on Nov. 14, 2025, at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman.Photo by: Montana Sports DSC_5649.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5683.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5722.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_5733.jpeg Teams play in the championship match at the state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Madeline Moline Circle's Madeline Moline celebrates with the first-place trophy after the Wildcats defeated Denton-Geyser-Stanford-Geraldine in the championship match of the Class C state volleyball tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_6130.jpeg The Circle volleyball team poses with the first-place trophy after defeating Denton-Geyser-Stanford-Geraldine in the championship match of the Class C state tournament at Brick Breeden Fieldhouse in Bozeman on Friday, Nov. 14, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports

