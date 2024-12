Seven from Montana State, two from Montana get Stats Perform All-America honors

BILLINGS — For the second consecutive day, Montana State hauled in a pile of All-America honors for its historic 2024 football season.

On Wednesday, the Bobcats placed seven on the Stats Perform FCS All-America teams, the most for any program in the nation. Quarterback Tommy Mellott and left guard Marcus Wehr were both honored as first-team selections, while tight end Rohan Jones and defensive end Brody Grebe were both on the second team.

For the third team, Taco Dowler was selected at punt returner. Offensive lineman Conner Moore was also a third-team pick on offense, as was running back Scottre Humphrey.

Montana Grizzlies' punt returner Junior Bergen was a first-team selection while offensive lineman Brandon Casey was named to the second-team offense.

Mellott, Wehr, Jones, Grebe, Dowler, Moore, Bergen and Casey were all chosen as Associated Press All-Americans on Tuesday.

Additionally, Bobcats running back Adam Jones was named to the Stats Perform All-Freshman Team.

Top-seeded Montana State (14-0) will host No. 4 seed South Dakota (11-2) on Saturday in the FCS semfinals for a berth in the national championship game.

Here is the full list of Stats Perform's FCS All-American teams:

FIRST TEAM

Offense

QB – Tommy Mellott, Montana State, Sr., 6-0, 208

QB – Cam Miller, North Dakota State, Sr., 6-1, 213

RB – Kayvon Britten, Tarleton State, Sr., 5-7, 195

RB – Targhee Lambson, Southern Utah, Sr., 5-9, 200

WR – Efton Chism III, Eastern Washington, Sr., 5-11, 200

WR – Darius Cooper, Tarleton State, Sr., 6-0, 190

WR – Jalen Walthall, UIW, R-Jr., 6-2, 180

TE – Carter Runyon, Towson, R-Sr., 6-6, 235

OL – Payton Collins, Eastern Kentucky, Grad, 6-7, 301

OL – Charles Grant, William & Mary, Sr., 6-4, 300

OL – Gus Miller, South Dakota State, Sr., 6-3, 295

OL – Jackson Slater, Sacramento State, Sr., 6-4, 316

OL – Marcus Wehr, Montana State, Sr., 6-4, 300

OL – Grey Zabel, North Dakota State, Sr., 6-6, 305

Defense

DL – Mi’Quise Grace, South Dakota, R-So., 6-4, 255

DL – Jeremiah Grant, Richmond, R-Sr., 6-2, 245

DL – Eli Mostaert, North Dakota State, Sr., 6-3, 289

DL – Josiah Silver, New Hampshire, Sr., 6-2, 243

DL – David Walker, Central Arkansas, Sr., 6-3, 260

LB – Caleb Francl, South Dakota State, Sr., 6-1, 195

LB – David Meyer, UC Davis, R-Jr., 6-1, 230

LB – Tye Niekamp, Illinois State, So., 6-3, 240

LB – Bryce Norman, Southeast Missouri, Sr., 6-0, 220

LB – A.J. Pena, Rhode Island, Jr., 6-2, 243

DB – Dalys Beanum, South Dakota State, Sr., 6-1, 200

DB – Mason Chambers, UIW, Sr., 6-0, 210

DB – Rex Connors, UC Davis, Jr., 6-1, 210

DB – Jalen Jones, William & Mary, Jr., 6-0, 190

DB – TJ Moore, Mercer, Sr., 6-0, 185

Special teams

PK – DC Pippin, Southeast Missouri, Sr., 6-0, 195

P – Jeff Yurk, Elon, R-Jr., 6-2, 224

LS – Caden Bolz, Missouri State, Sr., 6-0, 210

KR – Chandler Brayboy, Elon, R-Sr., 6-1, 199

PR – Junior Bergen, Montana, Sr., 5-11, 184

AP – Lan Larison, UC Davis, Sr., 6-0, 195

SECOND TEAM

Offense

QB – Zach Calzada, UIW, Grad, 6-4, 200

QB – Mile Hastings, UC Davis, Sr., 6-1, 225

RB – Roland Dempster, Stony Brook, R-Sr., 6-0, 225

RB – ShunDerrick Powell, Central Arkansas, Sr., 5-9, 180

RB – J’Mari Taylor, North Carolina Central, R-Jr., 5-11, 200

WR – Dorian Anderson, Southeast Missouri, Sr., 6-7, 200

WR – Marquis Buchanan, Rhode Island, R-So., 6-4, 175

WR – Jeff Caldwell, Lindenwood, Jr., 6-5, 200

TE – Rohan Jones, Montana State, Jr., 6-3, 235

OL – Evan Beerntsen, South Dakota State, Sr., 6-4, 300

OL – Brandon Casey, Montana, Sr., 6-5, 309

OL – Brock Gingrich, Delaware, Grad, 6-2, 305

OL – Evan Roussel, Nicholls, Sr., 6-2, 290

OL – Luke Smith, ETSU, Grad, 6-1, 280

Defense

DL – Brody Grebe, Montana State, Sr., 6-2, 248

DL – Keyshawn James-Newby, Idaho, Sr., 6-2, 240

DL – Matt Jaworski, Fordham, Sr., 6-5, 260

DL – Brayden Manley, Mercer, So., 6-2, 245

DL – Elijah Williams, Morgan State, Sr., 6-3, 270

LB – Adam Bock, South Dakota State, Sr., 6-1, 225

LB – Eli Ennis, Nicholls, Jr., 6-2, 205

LB – Noah Martin, Samford, Sr., 6-1, 232

LB – Will Shaffer, Abilene Christian, R-Sr., 6-0, 224

LB – Brandon Tucker, East Texas A&M, R-So., 5-10, 225

DB – James Burgess, Alabama State, Sr., 6-3, 186

DB – Caleb Curtain, Elon, R-Jr., 6-1, 191

DB – Alex McLaughlin, Northern Arizona, So., 6-2, 190

DB – Myles Redding, Mercer, Sr., 6-1, 195

DB – Dennis Shorter, South Dakota, Sr., 5-10, 195

DB – Isas Waxter, Villanova, Grad, 6-2 215

Special teams

PK – Gabe Panikowski, Idaho State, Jr., 5-10, 189

P – Gilbert Brown, Charleston Southern, Jr., 6-0, 175

P – Sam Johnson, Valparaiso, R-Jr., 6-4, 230

LS – Jovoni Borbon, McNeese, Grad, 6-0, 194

KR – Jermaine Corbett, Merrimack, Sr., 5-9, 195

PR – Taco Dowler, Montana State, So., 5-9, 175

AP – Sam Hicks, Abilene Christian, R-Sr., 5-9, 190

AP – Michael Wortham, Eastern Washington, Sr., 5-9, 177

THIRD TEAM

Offense

QB – Paxton DeLaurent, Southeast Missouri, Sr., 6-5, 229

QB – Mark Gronowski, South Dakota State, Sr., 6-3, 225

QB – Derek Robertson, Monmouth, Sr., 6-2, 200

RB – Malachi Hosley, Penn, So., 5-10, 205

RB – Scottre Humphrey, Montana State, So., 5-11, 210

RB – Irv Mulligan, Jackson State, Grad, 5-10, 205

WR – Roy Alexander, UIW, Grad, 5-10, 200

WR – Cooper Barkate, Harvard, Jr., 6-1, 195

WR – Landon Ruggieri, Bryant, Sr., 6-1, 207

TE – Lance Mason, Missouri State, Jr., 6-4, 240

OL – Joey Lombard, South Dakota, Sr., 6-5, 305

OL – Connor Moore, Montana State, So., 6-5, 310

OL – Nick Taiste, South Carolina State, Sr., 6-3, 300

OL – Vance Van Every, UT Martin, Grad, 6-2, 285

OL – Carson Vinson, Alabama A&M, Sr., 6-6, 305

OL – Reid Williams, Chattanooga, R-Jr., 6-1, 286

Defense

DL – Ejike Adele, Dartmouth, Sr., 6-2, 270

DL – Finn Claypool, Drake, R-Jr., 6-1, 232

DL – Nick Gaes, South Dakota, Sr., 6-4, 275

DL – Ckelby Givens, Southern, Jr., 6-2, 230

DL – Rushawn Lawrence, Stony Brook, R-Sr., 6-2, 270

LB – Brendan Bell, Villanova, Grad, 6-2, 230

LB – Evan DiMaggio, Furman, R-Sr., 6-3, 234

LB – Blake Gotcher, Northwestern State, Jr., 6-1, 255

LB – Gideon Lampron, Dayton, R-So., 5-11, 205

LB – Jaylon Sharpe, UT Martin, Grad., 6-3, 240

DB – Kimal Clark, Central Connecticut State, Jr., 5-10, 200

DB – Keondre Jackson, Illinois State, Sr., 6-3, 215

DB – Hayden McDonald, Columbia, Sr., 5-9, 180

DB – Saiku White, Lafayette, Sr., 6-1, 209

DB – TaMuarion Wilson, Central Arkansas, Sr., 6-2, 215

Special teams

PK – Chris Campos, Stephen F. Austin, Sr., 5-11, 255

PK – James London, Murray State, So., 6-0, 170

P – Hunter Green, Northern Colorado, R-So., 6-4, 225

P – Brendon Kilpatrick, Youngstown State, Jr., 6-2, 220

LS – Sam Merryman, Youngstown State, Sr., 6-2, 215

KR – CJ Evans, Tennessee State, R-Sr., 5-8, 180

PR – Brayden Smith, Mercer, So., 5-10, 185

AP – Oshae Baker, UT Martin, Sr., 5-10, 200

AP – Ethan Greenwood, LIU, R-So., 6-0, 193

ALL-FRESHMAN TEAM

Offense

QB – Carson Conklin, Sacramento State, 6-1, 180

QB – Elijah Owens, Indiana State, 6-2, 225

RB – CharMar Brown, North Dakota State, 5-11, 224

RB – Adam Jones, Montana State, 6-1, 200

WR – Mark Hamper, Idaho, 6-2, 210

WR – Malachi Henry, Central Arkansas, 6-1, 185

TE – Jackson Conners-McCarthy, Marist, 6-2, 235

OL – Griffin Empey, North Dakota State, 6-3, 295

OL – Carter Guillaume, Southeast Missouri, 6-2, 282

OL – Sean Kinney, Lafayette, 6-2, 295

OL – Luke Moise, Wofford, 6-2, 290

OL – Brady Norton, Cal Poly, 6-3, 275

Defense

DL – Kahmari Brown, Elon, 6-2, 220

DL – Ty Gordon, William & Mary, 6-2, 285

DL – Jamond Mathis, Southern Illinois, 6-3, 245

DL – Andrew Zock, Mercer, 6-2, 250

LB – Josh Anglin, North Alabama, 6-0, 215

LB – Sanders Ellis, Tennessee State, 6-2, 225

LB – Zach Johnson, Idaho, 6-3, 225

LB – Dallas Winner-Johnson, Missouri State, 6-5, 230

DB – Cam Chapa, Northern Colorado, 6-1, 180

DB – C.J. Coombes, Wofford, 6-0, 208

DB – Derek Ganter Jr., Eastern Washington, 6-0, 188

DB – Christopher Jean, Central Connecticut State, 5-9, 170

DB – Matthew Traynor, Richmond, 6-1, 200

Special teams

PK – Yousef Obeid, Missouri State, 6-0, 180

P – Finn Lappin, McNeese, 5-11, 178

LS – Tunner McLaughlin, Tennessee Tech, 6-1, 220

KR – Travis Terrell Jr., Jackson State, 5-8. 165

PR – Paul Kelly, Dayton, 5-10, 165

AP – Jaden Green, Lehigh, 5-9, 195