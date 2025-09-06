High School College More Sports Watch Now
CollegeMontana State Bobcats

Photos: No. 3 Montana State drops 2OT thriller to No. 2 South Dakota State

Photos from No. 3 Montana State's 30-24 double-overtime loss to No. 2 South Dakota State at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.

South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State quarterback Justin Lamson throws a pass against South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports South Dakota State at Montana State Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports

Photos: No. 3 Montana State drops 2OT thriller to No. 2 South Dakota State

close-gallery
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State
  • South Dakota State at Montana State

Share

Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State quarterback Justin Lamson throws a pass against South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State hosts South Dakota State in the Bobcats' 2025 Gold Rush game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 6, 2025.Slim Kimmel / MTN Sports
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next