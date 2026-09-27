High School College More Sports Shop Scripps Watch Now
CollegeMontana State Bobcats

Photos: No. 1 Montana State grinds out win over No. 18 Northern Arizona

Photos from the Big Sky Conference football game between Montana State and Northern Arizona on Saturday, Sept. 26, 2026.

DSC_0670.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0687.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0692.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0693.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0738.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0751.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0771.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0784.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0821.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0840.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0859.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0869.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0875.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0939.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0952.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0955.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0964.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0981.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_1008.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Colson Coon Montana State running back Colson Coon (28) carries the ball against Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_1090.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_1233.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_1259.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_1287.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_1312.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_1342.jpeg Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports

Photos: No. 1 Montana State grinds out win over No. 18 Northern Arizona

close-gallery
  • DSC_0670.jpeg
  • DSC_0687.jpeg
  • DSC_0692.jpeg
  • DSC_0693.jpeg
  • DSC_0738.jpeg
  • DSC_0751.jpeg
  • DSC_0771.jpeg
  • DSC_0784.jpeg
  • DSC_0821.jpeg
  • DSC_0840.jpeg
  • DSC_0859.jpeg
  • DSC_0869.jpeg
  • DSC_0875.jpeg
  • DSC_0939.jpeg
  • DSC_0952.jpeg
  • DSC_0955.jpeg
  • DSC_0964.jpeg
  • DSC_0981.jpeg
  • DSC_1008.jpeg
  • Colson Coon
  • DSC_1090.jpeg
  • DSC_1233.jpeg
  • DSC_1259.jpeg
  • DSC_1287.jpeg
  • DSC_1312.jpeg
  • DSC_1342.jpeg

Share

Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State running back Colson Coon (28) carries the ball against Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next