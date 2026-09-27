Photos: No. 1 Montana State grinds out win over No. 18 Northern Arizona
Photos from the Big Sky Conference football game between Montana State and Northern Arizona on Saturday, Sept. 26, 2026.
Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State running back Colson Coon (28) carries the ball against Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Northern Arizona in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Sept. 26, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports