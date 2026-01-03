Photos: Montana State, Illinois State meet media in Nashville
Photos from the FCS national championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.
Montana State is displayed on the big screen during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State prepares for its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State prepares for its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State prepares for its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State prepares for its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State takes its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State takes its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State coach Brent Vigen meets with the media on the campus of Vanderbilt University in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State quarterback Justin Lamson participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State running back Adam Jones participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State offensive lineman Titan Fleischmann participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State defensive end Kenneth Eiden IV participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State quarterback Justin Lamson participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State receiver Taco Dowler participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State receiver Taco Dowler participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State prepares to take its team photo during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State poses for its team photo during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State poses for its team photo during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State linebacker Mason Kaplan (14) is recognized with an award for his grade-point average during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State receiver Eddie Kasper participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State linebacker Tye Niekamp participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State receiver Daniel Sobkowicz participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State linebacker Tye Niekamp participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State offensive lineman Jake Pope (67) participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State running back Victor Dawson participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State quarterback Tommy Rittenhouse participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State receiver Daniel Sobkowicz participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State players participate in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State receiver Eddie Kasper (13) interviews teammate Victor Dawson during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State defensive lineman Jake Anderson participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports