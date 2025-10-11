Photos: Montana State cruises past Idaho State for 5th straight win
Photos from Montana State's 48-14 win over Idaho State at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.
Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State running back Adam Jones motions to the crowd during a touchdown run against Idaho State at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football game at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana State plays Idaho State in a Big Sky Conference football at Bobcat Stadium in Bozeman on Saturday, Oct. 11, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports