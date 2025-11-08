High School College More Sports Watch Now
CollegeMontana Grizzlies

Photos: No. 2 Montana escapes with win over Eastern Washington

Photos from No. 2 Montana's 29-24 win over Eastern Washington at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Nov. 8, 2025.

UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana freshman Hashim Jones (28) warms up before the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana senior Grayson Pibal (43) runs out before the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana sophomore Keali'i Ah Yat (8) throws the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana senior Michael Wortham (6) celebrates a touchdown during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana senior Michael Wortham (6) celebrates a touchdown with University of Montana senior Drew Deck (2) during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana sophomore Keali'i Ah Yat (8) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana freshman Brooks Davis (3) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana freshman Brooks Davis (3) celebrates making a touchdown during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana senior Michael Wortham (6) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana sophomore Keali'i Ah Yat (8) throws the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana sophomore Keali'i Ah Yat (8) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana senior Prince Ford (6) celebrates a tackle during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana senior Kellen Detrick (47) celebrates making a tackle during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana sophomore Keali'i Ah Yat (8) thorws the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana junior Eli Gillman (10) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana senior Kellen Detrick (47) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana senior Michael Wortham (6) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana junior Eli Gillman (10) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana senior TJ Rausch (10) makes a tackle during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana sophomore Diezel Wilkinson (24) makes a tackle during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana sophomore Keali'i Ah Yat (8) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana junior Eli Gillman (10) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana senior Ty Morrison (36) makes a kick during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana senior Micah Harper (2) makes a tackle during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana junior Peyton Wing (32) goes for a tackle during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington University of Montana freshman Brock Beaner (13) goes for a tackle during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Photo by: Casandra Evans / For MTN Sports

Photos: No. 2 Montana escapes with win over Eastern Washington

close-gallery
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington
  • UM Grizzlies Football vs. Eastern Washington

Share

University of Montana freshman Hashim Jones (28) warms up before the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana senior Grayson Pibal (43) runs out before the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana sophomore Keali'i Ah Yat (8) throws the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana senior Michael Wortham (6) celebrates a touchdown during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana senior Michael Wortham (6) celebrates a touchdown with University of Montana senior Drew Deck (2) during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana sophomore Keali'i Ah Yat (8) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana freshman Brooks Davis (3) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana freshman Brooks Davis (3) celebrates making a touchdown during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana senior Michael Wortham (6) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana sophomore Keali'i Ah Yat (8) throws the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana sophomore Keali'i Ah Yat (8) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana senior Prince Ford (6) celebrates a tackle during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana senior Kellen Detrick (47) celebrates making a tackle during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana sophomore Keali'i Ah Yat (8) thorws the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana junior Eli Gillman (10) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana senior Kellen Detrick (47) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana senior Michael Wortham (6) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana junior Eli Gillman (10) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana senior TJ Rausch (10) makes a tackle during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana sophomore Diezel Wilkinson (24) makes a tackle during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana sophomore Keali'i Ah Yat (8) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana junior Eli Gillman (10) runs the ball during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana senior Ty Morrison (36) makes a kick during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana senior Micah Harper (2) makes a tackle during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana junior Peyton Wing (32) goes for a tackle during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
University of Montana freshman Brock Beaner (13) goes for a tackle during the game against Eastern Washington University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, November 8, 2025. Casandra Evans / For MTN Sports
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next