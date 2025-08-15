High School College More Sports Watch Now
Photos: Montana Grizzlies go through fall football drills

Photos from the Montana Grizzlies' football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.

Griz fall football practice Montana running back Stevie Rocker Jr. participates in a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana running back Malae Fonoti participates in a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana quarterback Keali'i Ah Yat participates in a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana quarterback Luke Flowers participates in a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana quarterback Drew Price participates in a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana running back Talen Reynolds participates in a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana running back Eli Gillman participates in a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana running back Chase Cook participates in a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana running back Hashim Jones participates in a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana linebacker Clay Oven completes a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana linebacker Cy Stevenson participates in a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana receiver Brooks Davis participates in a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana wide receivers coach Bobby Kennedy puts players through a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana receiver Bridger Smith participates in a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana running backs coach Justin Green gestures to a player during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana coach Bobby Hauck instructs his team during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana's Ian Finch (red), Fynn Ridgeway (right) and Tanner Huff participate in a drill during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana tight end Josh Gale (81) and defensive back DeAnte Gentry go through drills during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana co-defensive coordinator Tim Hauck instructs the Grizzlies during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana linebackers Clay Oven (center) and Caleb Otlewski (left) go through drills during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Griz fall football practice Montana tight ends coach Rob Phenicie looks on as the Grizzlies go through drills during football practice at Dornblaser Field in Missoula on Wednesday, Aug. 13, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports

