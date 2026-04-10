Photos: Montana Grizzlies compete in 2026 spring football game
Photos from the Montana Grizzlies' spring football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.
The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana quarterback Cody Schweikert (18) looks to pass during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana running back Dylan Paine (23) stiff-arms Garrett Speer during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana linebacker Clay Oven (37) rushes against Lincoln Hoefer during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana wide receiver Legend Lyons (facing) celebrates a touchdown with Weston Adams during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana running back Fynn Ridgeway (center) is tackled by Tanner Huff and others during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports