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Photos: Montana Grizzlies compete in 2026 spring football game

Photos from the Montana Grizzlies' spring football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.

Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game Montana quarterback Cody Schweikert (18) looks to pass during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game Montana running back Dylan Paine (23) stiff-arms Garrett Speer during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game Montana linebacker Clay Oven (37) rushes against Lincoln Hoefer during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game Montana wide receiver Legend Lyons (facing) celebrates a touchdown with Weston Adams during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game Montana running back Fynn Ridgeway (center) is tackled by Tanner Huff and others during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Grizzlies spring football game The Montana Grizzlies compete in the annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports

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Montana quarterback Cody Schweikert (18) looks to pass during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana running back Dylan Paine (23) stiff-arms Garrett Speer during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
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Montana linebacker Clay Oven (37) rushes against Lincoln Hoefer during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
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Montana wide receiver Legend Lyons (facing) celebrates a touchdown with Weston Adams during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana running back Fynn Ridgeway (center) is tackled by Tanner Huff and others during the Grizzlies' annual spring game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Friday, April 10, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
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