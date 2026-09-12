Photos: Montana faces Utah Tech in non-conference football matchup
Photos from the non-conference football game between Montana and Utah Tech at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana running back Eli Gillman (10) reacts after scoring a touchdown against Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana running back Eli Gillman (10) fights for yards against Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana receiver Brooks Davis (3) hauls in a pass against Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports