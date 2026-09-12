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Photos: Montana faces Utah Tech in non-conference football matchup

Photos from the non-conference football game between Montana and Utah Tech at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.

DSC_9881.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_9894.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_9905.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_9996.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0019.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0021.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0046.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0052.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0089.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0096.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0107.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Eli Gillman Montana running back Eli Gillman (10) reacts after scoring a touchdown against Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0155.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0160.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0215.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0248.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0290.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0292.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Eli Gillman Montana running back Eli Gillman (10) fights for yards against Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0328.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0348.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0371.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0372.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0410.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0456.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0523.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Brooks Davis Montana receiver Brooks Davis (3) hauls in a pass against Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0546.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0555.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports DSC_0569.jpeg Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports

Photos: Montana faces Utah Tech in non-conference football matchup

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  • DSC_9881.jpeg
  • DSC_9894.jpeg
  • DSC_9905.jpeg
  • DSC_9996.jpeg
  • DSC_0019.jpeg
  • DSC_0021.jpeg
  • DSC_0046.jpeg
  • DSC_0052.jpeg
  • DSC_0089.jpeg
  • DSC_0096.jpeg
  • DSC_0107.jpeg
  • Eli Gillman
  • DSC_0155.jpeg
  • DSC_0160.jpeg
  • DSC_0215.jpeg
  • DSC_0248.jpeg
  • DSC_0290.jpeg
  • DSC_0292.jpeg
  • Eli Gillman
  • DSC_0328.jpeg
  • DSC_0348.jpeg
  • DSC_0371.jpeg
  • DSC_0372.jpeg
  • DSC_0410.jpeg
  • DSC_0456.jpeg
  • DSC_0523.jpeg
  • Brooks Davis
  • DSC_0546.jpeg
  • DSC_0555.jpeg
  • DSC_0569.jpeg

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Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana running back Eli Gillman (10) reacts after scoring a touchdown against Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana running back Eli Gillman (10) fights for yards against Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana receiver Brooks Davis (3) hauls in a pass against Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana plays Utah Tech in a non-conference football game at Washington-Grizzly Stadium in Missoula on Saturday, Sept. 12, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
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