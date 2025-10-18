High School College More Sports Watch Now
Photos: Montana builds lead, finishes off Sacred Heart for 43-21 victory

University of Montana senior Michael Wortham (6) runs the ball during the game against Sacred Heart University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, October 18, 2025.Cassandra Evans / MTN Sports
University of Montana sophomore Keali'i Ah Yat (8) looking for a pass during the game against Sacred Heart University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, October 18, 2025.Cassandra Evans / MTN Sports
University of Montana senior Stevie Rocker Jr (21) during the game against Sacred Heart University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, October 18, 2025.Cassandra Evans / MTN Sports
University of Montana senior Blake Bohannon (4) celebrates a touchdown during the game against Sacred Heart University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, October 18, 2025.Cassandra Evans / MTN Sports
University of Montana sophomore Keali'i Ah Yat (8) runs the ball during the game against Sacred Heart University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, October 18, 2025.Cassandra Evans / MTN Sports
University of Montana graduate student Evan Shafer (84) runs the ball during the game against Sacred Heart University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, October 18, 2025.Cassandra Evans / MTN Sports
University of Montana senior Drew Deck (2) scores a touchdown during the game against Sacred Heart University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, October 18, 2025.Cassandra Evans / MTN Sports
University of Montana freshman Malae Fonoti (7) runs the ball during the game against Sacred Heart University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, October 18, 2025.Cassandra Evans / MTN Sports
University of Montana senior Blake Bohannon (4) runs the ball during the game against Sacred Heart University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, October 18, 2025.Cassandra Evans / MTN Sports
University of Montana senior Hunter Peck (56) tackles the quarterback during the game against Sacred Heart University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, October 18, 2025.Cassandra Evans / MTN Sports
University of Montana senior Ty Morrison (36) punts the ball during the game against Sacred Heart University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, October 18, 2025.Cassandra Evans / MTN Sports
University of Montana senior Drew Deck (2) runs the ball during the game against Sacred Heart University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, October 18, 2025.Cassandra Evans / MTN Sports
University of Montana senior Drew Deck (2) runs the ball during the game against Sacred Heart University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, October 18, 2025.Cassandra Evans / MTN Sports
University of Montana senior Michael Wortham (6) celebrates his touchdown during the game against Sacred Heart University at Washington-Grizzly Stadium in Missoula, MT Saturday, October 18, 2025.Cassandra Evans / MTN Sports
