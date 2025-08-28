Photos: Montana Tech hosts Montana Western in 2025 Copper Game
Photos from the non-conference NAIA football game between Montana Tech and Montana Western on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.
Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Montana Tech and Montana Western play a non-conference NAIA football game on Bob Green Field at Alumni Coliseum in Butte on Thursday, Aug. 28, 2025.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports