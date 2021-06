Dawson Community College places 67 on academic all-conference list

GLENDIVE - The Mon-Dak Athletic Conference released its 2020-2021 Academic All-Conference awards with 67 student-athletes representing Dawson Community College.

Students must earn a cumulative GPA of 3.0 or above over two semesters to achieve the honor. DCC had the conference's second most selections for the 2020-21 academic year.

Volleyball

Kylee Drane, Shelby Fronk, Haydin Henschel, Ellie Meeks, Seeara Wojtczak

Men’s Basketball

Michael Jok, Charles Lampten, Dawson Laverell, Corbain Lone Bear, Reginald Martin, Akili Prince, Kell Schwers, Hezekiah Swanson, Jalen Tot

Women’s Basketball

Brianna Bergum, Sarah Billmayer, Tamiya Francis, Brynn Jolma, Ashya Klopfenstein, Megan Lindbo, Kiana Miller, Monica Miller, Haley Olson, Brenna Rouane

Baseball

Logan Ammerman, Andres Artola, Korey Bacak, Dawson Barson, Roberto Bavis, Nolan Beugeling, Isreal Birdsill, Nate Burdette, Mila Burger, Kevinn Castillo, Dawson Cortese, Austin DeLaRosa, Jacob Farmer, AJ Kostic, Chris Louie, Seth Lucero, Ryan McFarland, Evan Neihouse, Peyton Rees, Frederick Romano, Joseph Schultz, Nathan Scragg, Ryan Sylvester, Ty Vollmar, Connor Wernich, Ty Yurkovich

Softball

Lauren Archie, Riley Arnold, Ashlynne Copinga, Emily Curtis, Madison Davis, Camryn Huston, Shenan Jackson, Alexa Kappel, Lindsay Ketron, Laci Leishman, Fallyn Marshall, Shelby Martin, Raqui Mcauliffe, Maycen O’Neal, Madison Piercy, Tia Washington, Alissa West