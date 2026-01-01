Rosters for 37th Class B all-star football game announced

Rosters for the 37th Montana Big Sky Class B All-Star football game have been announced.
State champion Manhattan will have three players on the South roster: Brady Toner, Kyler Bailey and Mason Reynolds. Glasgow, with six players on the primary North roster, has the largest representation of any school.
The South won last year's game 22-0 to even the all-time series at 18-18.
The North team is comprised of players from the Northern B and Western B divisions while the South is made up of players from the Southern B and Eastern B.
The 2026 game will be played on Saturday, June 13, in Red Lodge.
Rosters are below.
Class B All-Star Football Game
June 13 at Red Lodge
North
Mattix Chase, Florence; Callan Rocco, Florence; Levi Winters, Florence; Chase Wagner, Florence; Brody Duchien, Florence; Rogan Lytle, Eureka; Emmet McKim, Eureka; Josh Lambertsen, Eureka; Timmy Schmidt, Eureka; Travis Dye, Anaconda; Brody Galle, Anaconda; Teague Cromwell, Anaconda; Joe Grunow, Missoula Loyola; Owen Felton, Missoula Loyola; Chase Henze, Deer Lodge; Shawn Lombardi, Deer Lodge; Wyatt Sugg, Glasgow; Khye Gamas, Glasgow; Andrew Linder, Glasgow; William Kirkland, Glasgow; Grady Nielsen, Glasgow; Tavin Boland, Glasgow; Dawson Hammond, Malta, Straud Sims, Malta; Landon Retan, Malta; Conor Barrett, Fairfield; Reed Von Stein, Fairfield; Travis Cartwright-Gines, Fairfield; Trapper Kinamon, Conrad; Carsen Sullivan, Conrad; DaShaun Jackson, Wolf Point; Sean Hamilton, Wolf Point, Wolf Point Denim Dosch, Cut Bank.
Alternates
Grant Brown, Eureka; Tristan Libby, Eureka; Remington Bussard, Anaconda; Colton Peters, Anaconda; Thmas Lovett, Anaconda; Donny Brooks, Florence; Jakob Horner, Missoula Loyola; Nick Karvandi, Missoula Loyola; Wakati Makonga, Missoula Loyola; Jude Feist, Missoula Loyola; Abhi Sandhu, Missoula Loyola; Braxton Potter, Glasgow; Jacob Potter, Glasgow; Tegan Jones, Conrad; Kasey Reed, Wolf Point; Thane Vaile, Cut Bank.
Coach: Sam Tedrow, Glasgow
South
Kougar Kappel, Red Lodge; Pierce Caton, Red Lodge; Mason Swanson, Red Lodge; Harper Kruckenberg, Red Lodge; Grayson Oley, Red Lodge; Kooper Beard, Huntley Project; Brayden Schmidt, Huntley Project; Brayden Schmidt, Huntley Project; Colter Hash, Huntley Project; Westen Lindeen, Huntley Project; Jarrick Moser, Baker; Blake Barsness, Baker; Jake Cook, Joliet; Camden McQuillan, Joliet; Tagg Murdock, Shepherd; Kai Heck, Colstrip; Brian Turner, Roundup; Brady Toner, Manhattan; Kyler Bailey, Manhattan; Mason Reynolds, Manhattan; Jace Wiseman, Three FOrks; Wyt Oliver, Three Forks; R.J. Pyfer, Three Forks; Colter Chamberlin, Columbus; Ethan Hulsey, Columbus; Kyle Gravelle, Columbus; Trace Giomi, Townsend; Marek Easter, Townsend; Gavin Schmele, Townsend; Caleb Morris, Jefferson; Cooper Mikesell, Jefferson; Landen Miotke, Whitehall; Ryal Carroccia, Big Timber.
Alternate
Robert Blanchard, Colstrip.
Coach: Tom Kurtz, Columbus