MTN Sports 2026 high school football power rankings for Sept. 28

Here are MTN Sports' 2026 power rankings for Class AA, Class A, Class B, 8-Man and 6-Man football. New rankings are released every Monday.

MTN Sports high school football rankings

Monday, Sept. 28

Class AA

1, Billings West (5-0). Last week: Beat No. 4 Great Falls CMR 28-7. This week: vs. Billings Skyview (1-4)

2, Kalispell Glacier (4-1). Last week: Beat Missoula Hellgate 70-0. This week: at Missoula Sentinel (3-2)

3, Missoula Big Sky (5-0). Last week: Beat Kalispell Flathead 45-25. This week: at Missoula Hellgate (0-5)

4, Gallatin (4-1). Last week: Beat Bozeman 37-17. This week: at Great Falls (1-4)

5. Helena Capital (3-2). Last week: Beat No. 5 Helena 34-27. This week: at Kalispell Flathead (3-2)

Class A

1, Whitefish (5-0). Last week: Beat Ronan 45-6. This week: vs. Polson (2-2)

2, Billings Central (4-1). Last week: Beat Miles City 43-0. This week: vs. Lockwood (2-3)

3, Frenchtown (3-1) Last week: Beat Dillon 40-14. This week: vs. Hamilton (3-1)

4, Sidney (5-0). Last week: Beat Glendive 56-34. This week: vs. Miles City (1-2)

5, Lewistown (3-1). Last week: Beat No. 5 Laurel 28-14. This week: vs. Browning (0-4)

Class B

1, Florence (3-1). Last week: Beat Thompson Falls 47-7. This week: vs. Deer Lodge (1-4)

2, Huntley Project (5-0). Last week: Beat Red Lodge 49-14. This week: at Anaconda (2-3)

3, Fairfield (4-1). Last week: Beat Glasgow 36-0. This week: at Shelby (2-2)

4, Manhattan (4-1). Last week: Beat Columbus 48-13. This week: Idle

5, Jefferson (4-0). Last week: Idle. This week: vs. Townsend (3-1)

8-Man

1, Drummond-Philipsburg (5-0). Last week: Beat Twin Bridges 68-13. This week: vs. Sheridan (3-1)

2, Belt (5-0). Last week: Beat Box Elder 46-6. This week: at Cascade (4-1)

3, Superior (5-0). Last week: Beat Seeley-Swan 58-14. This week: at No. 5 Darby (4-0)

4, Scobey (5-0). Last week: Beat Ekalaka 64-8. This week: Idle

5, Darby (4-0). Last week: Beat No. 5 St. Regis 30-18. This week: vs. No. 3 Superior (5-0)

6-Man

1, Grass Range-Winnett (5-0). Last week: Beat Broadview-Lavina 73-0. This week: Idle

2, Absarokee (5-0). Last week: Beat Reed Point-Rapelje 47-8. This week: vs. No. 3 D-G-S-G (5-0)

3. D-G-S-G (5-0). Last week: Beat Wibaux 50-13. This week: at No. 2 Absarokee (5-0)

4. C-J-I (4-1). Last week: Beat Burlington, Wyo., 48-44. This week: at Idle

5. Jordan (4-1). Last week: Beat Terry 61-18. This week: at Bainville (4-1)

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