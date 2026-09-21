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MTN Sports 2026 high school football power rankings for Sept. 21

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Here are MTN Sports' 2026 power rankings for Class AA, Class A, Class B, 8-Man and 6-Man football. New rankings are released every Monday.

MTN Sports high school football rankings

Monday, Sept. 21

Class AA

1, Billings West (4-0). Last week: Beat Billings Senior 49-0. This week: at No. 4 Great Falls CMR (3-1)

2, Kalispell Glacier (3-1). Last week: Beat Helena Capital 31-0. This week: vs. Missoula Hellgate (0-4)

3, Missoula Big Sky (4-0). Last week: Beat Butte 22-21. This week: vs. Kalispell Flathead (3-1)

4, Great Falls CMR (3-1). Last week: Beat No. 4 Gallatin 31-21. This week: vs. No. 1 Billings West (4-0)

5. Helena (3-1). Last week: Beat No. 5 Kalispell Flathead 31-30. This week: vs. Helena Capital (2-2)

Class A

1, Whitefish (4-0). Last week: Beat Class B Eureka 42-6. This week: at Ronan (1-3)

2, Billings Central (3-1). Last week: Lost to Laurel 31-29. This week: vs. Miles City (1-1)

3, Frenchtown (2-1) Last week: at Class B No. 1 Florence canceled. This week: vs. Dillon (1-2)

4, Sidney (4-0). Last week: Beat Bowman Co., N.D., 35-6. This week: vs. Glendive (1-2)

5, Laurel (3-1). Last week: Beat No. 1 Billings Central 31-29. This week: vs. Lewistown (2-1)

Class B

1, Florence (2-1). Last week: vs. Class A No. 2 Frenchtown canceled. This week: vs. Thompson Falls (4-0)

2, Huntley Project (4-0). Last week: Beat Colstrip 44-14. This week: at Red Lodge (1-2)

3, Fairfield (3-1). Last week: Beat Cut Bank 41-0. This week: vs. Glasgow (4-0)

4, Manhattan (3-1). Last week: Beat No. 5 Three Forks 28-8. This week: at Columbus (1-2)

5, Jefferson (4-0). Last week: Beat Whitehall 32-7. This week: Idle

8-Man

1, Drummond-Philipsburg (4-0). Last week: Beat Park City 60-0. This week: vs. Twin Bridges (4-0)

2, Belt (4-0). Last week: Beat Chinook 30-26. This week: vs. Box Elder (2-2)

3, Superior (4-0). Last week: Beat Clark Fork, Idaho, 80-26. This week: vs. Seeley-Swan (3-1)

4, Scobey (4-0). Last week: Beat No. 5 Circle 68-26. This week: vs. Ekalaka (2-2)

5, St. Regis (4-0). Last week: Beat Charlo 62-10. This week: vs. Darby (3-0)

6-Man

1, Grass Range-Winnett (4-0). Last week: Beat Plenty Coups 70-0. This week: vs. Broadview-Lavina (1-3)

2, Absarokee (4-0). Last week: Beat Gardiner 75-25. This week: vs. Reed Point-Rapelje (2-2)

3. D-G-S-G (4-0). Last week: Beat Custer-Hysham-Melstone 70-8. This week: vs. Wibaux (3-1)

4. C-J-I (3-1). Last week: Beat Power-Dutton-Brady 50-46. This week: Idle

5. Jordan (3-1). Last week: Beat Brockton 58-20. This week: vs. Terry (1-2)

Please email game scores/scoring summaries, standings and any necessary corrections to scores@montanasports.com

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