MTN Sports 2026 high school football power rankings for Oct. 5

Here are MTN Sports' 2026 power rankings for Class AA, Class A, Class B, 8-Man and 6-Man football. New rankings are released every Monday.
MTN Sports high school football rankings
Monday, Oct. 5
Class AA
1, Billings West (6-0). Last week: Beat Billings Skyview 47-20. This week: at No. 4 Gallatin (5-1)
2, Kalispell Glacier (5-1). Last week: Beat Missoula Sentinel 42-10. This week: vs. Helena (3-3)
3, Missoula Big Sky (6-0). Last week: Beat Missoula Hellgate 49-0. This week: vs. Missoula Sentinel (3-3)
4, Gallatin (5-1). Last week: Beat Great Falls 35-7. This week: vs. No. 1 Billings West (6-0)
5. Helena Capital (4-2). Last week: Beat Kalispell Flathead 20-17. This week: vs. Missoula Hellgate (0-6)
Class A
1, Whitefish (6-0). Last week: Beat Polson 49-3. This week: at Columbia Falls (4-1)
2, Billings Central (5-1). Last week: Beat Lockwood 34-10. This week: at Hardin (6-0)
3, Sidney (6-0). Last week: Beat Miles City 47-21. This week: at Lockwood (2-4)
4. Lewistown (4-1). Last week: Beat Browning 54-0. This week: vs. Havre (2-3)
5. Hamilton (4-1). Last week. Beat No. 3 Frenchtown 21-20. This week: vs. Dillon (2-3)
Class B
1, Florence (4-1). Last week: Beat Deer Lodge 62-0. This week: at Eureka (3-3)
2, Huntley Project (6-0). Last week: Beat Anaconda 52-6. This week: vs. Roundup (0-6)
3, Fairfield (5-1). Last week: Beat Shelby 55-12. This week: at Malta (4-1)
4, Manhattan (4-1). Last week: Idle. This week: vs. Townsend (3-2)
5, Jefferson (5-0). Last week: Beat Townsend 42-39. This week: at Big Timber (1-4)
8-Man
1, Drummond-Philipsburg (6-0). Last week: Beat Sheridan 36-6. This week: vs. Grace, Idaho (2-4)
2, Belt (6-0). Last week: Beat Cascade 48-24. This week: vs. Simms (2-4)
3, Superior (6-0). Last week: Beat No. 5 Darby 56-26. This week: vs. Plains (2-4)
4, Scobey (5-0). Last week: Idle. This week: at Forsyth (4-2)
5, Fort Benton (5-1). Last week: Beat Chinook 50-34. This week: vs. Box Elder (3-3)
6-Man
1, Grass Range-Winnett (5-0). Last week: Idle. This week: at Wibaux (3-2)
2. D-G-S-G (6-0). Last week: Beat No. 2 Absarokee 38-22. This week: at Roy-Winifred (2-3)
3, Absarokee (5-1). Last week: Lost to No. 3 D-G-S-G 38-22. This week: vs. White Sulphur Springs (5-1)
4. C-J-I (4-1). Last week: Idle. This week: at Big Sandy (2-3)
5. Jordan (5-1). Last week: Beat Bainville 66-15. This week: vs Plevna (3-3)
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