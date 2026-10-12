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MTN Sports 2026 high school football power rankings for Oct. 12

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Here are MTN Sports' 2026 power rankings for Class AA, Class A, Class B, 8-Man and 6-Man football. New rankings are released every Monday.

MTN Sports high school football rankings

Monday, Oct. 12

Class AA

1, Billings West (7-0). Last week: Beat No. 4 Gallatin 28-7. This week: vs. Bozeman (4-3)

2, Kalispell Glacier (6-1). Last week: Beat Helena 49-13. This week: at Kalispell Flathead (3-4)

3, Helena Capital (5-2). Last week: Beat Missoula Hellgate 56-26. This week: at Missoula Sentinel (4-3)

4, Great Falls CMR (5-2). Last week: Beat Bozeman 14-7. This week: at Billings Skyview (2-5)

5, Missoula Big Sky (6-1). Last week: Lost 38-21 to Missoula Sentinel. This week: at Helena (3-4)

Class A

1, Billings Central (6-1). Last week: Beat Hardin 47-28. This week: at No. 2 Sidney (7-0)

2, Sidney (7-0). Last week: Beat Lockwood 39-14. This week: vs. No. 1 Billings Central (6-1)

3, Columbia Falls (5-1). Last week: Beat No. 1 Whitefish 34-31. This week: at Polson (3-3)

4, Whitefish (6-1). Last week: Lost to Columbia Falls 34-31. This week: vs. Libby (2-4)

T5. Lewistown (5-1). Last week: Beat Havre 39-0. This week: at Livingston (0-7)

T5. Hamilton (5-1). Last week: Beat Dillon 41-21. This week: at Butte Central (2-5)

Class B

1, Florence (5-1). Last week: Beat Eureka 55-6. This week: vs. Anaconda (2-4)

2, Huntley Project (7-0). Last week: Beat Roundup 49-7. This week: vs. Baker (4-2)

3, Fairfield (6-1). Last week: Beat Malta 31-20. This week: vs. Wolf Point (3-4)

4, Manhattan (5-1). Last week: Beat Townsend 45-0. This week: vs. No. 5 Jefferson (6-0)

5, Jefferson (6-0). Last week: Beat Big Timber 48-0. This week: at No. 4 Manhattan (5-1)

8-Man

1, Drummond-Philipsburg (7-0). Last week: Won by forfeit over Grace, Idaho. This week: at Harlowton (2-5)

2, Belt (7-0). Last week: Beat Simms 56-14. This week: at Choteau (5-2)

3, Superior (7-0). Last week: Beat Plains 52-0. This week: vs. St. Ignatius (4-3)

4, Scobey (6-0). Last week: Beat Forsyth 61-8. This week: vs. Culbertson (4-2)

5, Fort Benton (6-1). Last week: Beat Box Elder 50-6. This week: at Cascade (5-2)

6-Man

1, Grass Range-Winnett (6-0). Last week: Beat Wibaux 44-0. This week: at No. 2 D-G-S-G (7-0)

2. D-G-S-G (7-0). Last week: Beat Roy-Winifred 72-20. This week: vs. No. 1 Grass Range-Winnett (6-0)

3, Absarokee (6-1). Last week: Beat White Sulphur Springs 58-13. This week: Idle

4. Jordan (6-1). Last week: Beat Plevna 49-0. This week: at Froid-Lake (2-5)

5. West Yellowstone (6-0). Last week: Beat Bridger 68-19. This week: vs. Shields Valley (2-4)

Please email game scores/scoring summaries, standings and any necessary corrections to scores@montanasports.com

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Results from around the state