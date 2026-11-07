High School College More Sports Shop Scripps Watch Now
High School SportsHigh School Football

Class B playoffs: It's Florence at Manhattan, Three Forks at Huntley Project next week

CMS Football Class B.png
MTN Sports
CMS Football Class B.png
Posted
and last updated
Add Montana Sports as a Google Preferred Source

A roundup of scores and highlights from quarterfinal-round Class B playoff football action on Friday, Nov. 6, 2026:

Quarterfinals

Friday, Nov. 6

Florence 39, Malta 0

Jake Schneiter, Florence run past Malta into Class B semifinals

Huntley Project 55, Jefferson 8

Huntley Project remains perfect, topples Jefferson 55-8

Manhattan 55, Red Lodge 27

Three Forks 34, Fairfield 14

Three Forks tops Fairfield 34-14 to reach Class B semifinals

Semifinals

Friday, Nov. 13

Florence at Manhattan

Three Forks at Huntley Project

mts-scoreboard.png

Results from around the state