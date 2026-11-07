Class B playoffs: It's Florence at Manhattan, Three Forks at Huntley Project next week

A roundup of scores and highlights from quarterfinal-round Class B playoff football action on Friday, Nov. 6, 2026:
Quarterfinals
Friday, Nov. 6
Florence 39, Malta 0
Jake Schneiter, Florence run past Malta into Class B semifinals
Huntley Project 55, Jefferson 8
Huntley Project remains perfect, topples Jefferson 55-8
Manhattan 55, Red Lodge 27
Three Forks 34, Fairfield 14
Three Forks tops Fairfield 34-14 to reach Class B semifinals
Semifinals
Friday, Nov. 13
Florence at Manhattan
Three Forks at Huntley Project