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Class AA: No. 1 Billings West passes test at No. 4 Gallatin; Missoula Sentinel drops No. 3 Missoula Big Sky

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MTN Sports
CMS Football Class AA.png
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A roundup of scores and highlights from Friday, Oct. 9, 2026, in Class AA football:

No. 1 Billings West 28, No. 4 Gallatin 7

Billings West rolls past Gallatin 28-7, Golden Bears remain unbeaten

No. 2 Kalispell Glacier 49, Helena 13

Missoula Sentinel 38, No. 3 Missoula Big Sky 21

Missoula Sentinel pulls away to hand No. 3 Missoula Big Sky 1st loss

No. 5 Helena Capital 56, Missoula Hellgate 26

No. 5 Helena Capital cruises past visiting Missoula Hellgate

Billings Skyview 31, Billings Senior 6

Butte 35, Kalispell Flathead 7

Great Falls 36, Belgrade 6

Great Falls CMR 14, Bozeman 7

CMR tops Bozeman 14-7 for homecoming win

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Results from around the state