Class AA: No. 1 Billings West passes test at No. 4 Gallatin; Missoula Sentinel drops No. 3 Missoula Big Sky

A roundup of scores and highlights from Friday, Oct. 9, 2026, in Class AA football:
No. 1 Billings West 28, No. 4 Gallatin 7
Billings West rolls past Gallatin 28-7, Golden Bears remain unbeaten
No. 2 Kalispell Glacier 49, Helena 13
Missoula Sentinel 38, No. 3 Missoula Big Sky 21
Missoula Sentinel pulls away to hand No. 3 Missoula Big Sky 1st loss
No. 5 Helena Capital 56, Missoula Hellgate 26
No. 5 Helena Capital cruises past visiting Missoula Hellgate
Billings Skyview 31, Billings Senior 6
Butte 35, Kalispell Flathead 7
Great Falls 36, Belgrade 6
Great Falls CMR 14, Bozeman 7
CMR tops Bozeman 14-7 for homecoming win