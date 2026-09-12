Class AA: No. 1 Billings West, No. 2 Kalispell Glacier stingy again in blowouts

A roundup of scores and highlights from Thursday and Friday, Sept. 10-11, 2026, in Class AA football:
No. 1 Billings West 48, Great Falls 0
Billings West improves to 3-0 with shutout of Great Falls
No. 2 Kalispell Glacier 37, Butte 0
Kalispell Glacier rolls, shuts out Butte
No. 3 Missoula Big Sky 24, Helena Capital 21 (Thursday)
Fouth-quarter comeback lifts No. 3 Missoula Big Sky past Helena Capital
No. 4 Gallatin 62, Billings Skyview 21 (Thursday)
No. 5 Kalispell Flathead 49, Missoula Hellgate 28
No. 5 Kalispell Flathead overcomes early deficit to pull away from Missoula Hellgate
Bozeman 48, Billings Senior 7
Great Falls CMR 28, Belgrade 3 (Thursday)
Great Falls CMR handles Belgrade, 28-3
Helena 35, Missoula Sentinel 26