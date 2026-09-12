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Class AA: No. 1 Billings West, No. 2 Kalispell Glacier stingy again in blowouts

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MTN Sports
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A roundup of scores and highlights from Thursday and Friday, Sept. 10-11, 2026, in Class AA football:

No. 1 Billings West 48, Great Falls 0

Billings West improves to 3-0 with shutout of Great Falls

No. 2 Kalispell Glacier 37, Butte 0

Kalispell Glacier rolls, shuts out Butte

No. 3 Missoula Big Sky 24, Helena Capital 21 (Thursday)

Fouth-quarter comeback lifts No. 3 Missoula Big Sky past Helena Capital

No. 4 Gallatin 62, Billings Skyview 21 (Thursday)

No. 5 Kalispell Flathead 49, Missoula Hellgate 28

No. 5 Kalispell Flathead overcomes early deficit to pull away from Missoula Hellgate

Bozeman 48, Billings Senior 7

Great Falls CMR 28, Belgrade 3 (Thursday)

Great Falls CMR handles Belgrade, 28-3

Helena 35, Missoula Sentinel 26

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Results from around the state