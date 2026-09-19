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Class AA: No. 1 Billings West, No. 2 Kalispell Glacier cruise; Helena shocks No. 5 Flathead

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MTN Sports
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A roundup of scores and highlights from Thursday and Friday, Sept. 17-18, 2026, in Class AA football:

No. 1 Billings West 49, Billings Senior 0

No. 1 Billings West blanks Billings Senior to improve to 4-0

No. 2 Kalispell Glacier 31, Helena Capital 0

No. 2 Kalispell Glacier shuts out Helena Capital

No. 3 Missoula Big Sky 22, Butte 21

Missoula Big Sky outlasts Butte 22-21, improves to 4-0

Great Falls CMR 31, No. 4 Gallatin 21 (Thursday)

Great Falls CMR spoils Gallatin's perfect record with 31-21 win

Helena 31, No. 5 Kalispell Flathead 30

Helena rallies to shock No. 5 Kalispell Flathead

Billings Skyview 28, Belgrade 26

Bozeman 35, Great Falls 7

Bozeman rolls past Great Falls High for 35-7 road win

Missoula Sentinel 38, Missoula Hellgate 21

Missoula Sentinel doubles up Missoula Hellgate in lightning-delayed crosstown meeting

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Results from around the state