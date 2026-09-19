Class AA: No. 1 Billings West, No. 2 Kalispell Glacier cruise; Helena shocks No. 5 Flathead

A roundup of scores and highlights from Thursday and Friday, Sept. 17-18, 2026, in Class AA football:
No. 1 Billings West 49, Billings Senior 0
No. 1 Billings West blanks Billings Senior to improve to 4-0
No. 2 Kalispell Glacier 31, Helena Capital 0
No. 2 Kalispell Glacier shuts out Helena Capital
No. 3 Missoula Big Sky 22, Butte 21
Missoula Big Sky outlasts Butte 22-21, improves to 4-0
Great Falls CMR 31, No. 4 Gallatin 21 (Thursday)
Great Falls CMR spoils Gallatin's perfect record with 31-21 win
Helena 31, No. 5 Kalispell Flathead 30
Helena rallies to shock No. 5 Kalispell Flathead
Billings Skyview 28, Belgrade 26
Bozeman 35, Great Falls 7
Bozeman rolls past Great Falls High for 35-7 road win
Missoula Sentinel 38, Missoula Hellgate 21
Missoula Sentinel doubles up Missoula Hellgate in lightning-delayed crosstown meeting