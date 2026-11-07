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Class A playoffs: Sidney, C-Falls, East Helena, Hamilton march on

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CMS Football Class A.png
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A roundup of scores and highlights from quarterfinal-round Class A playoff football on Friday, Nov. 6, 2026:

Quarterfinals

Friday, Nov. 6

Columbia Falls 35, Hardin 22

Columbia Falls advances to semifinals behind Trip Ross' 3-touchdown day

East Helena 41, Whitefish 20

East Helena rolls Whitefish to advance to semifinals

Hamilton 16, Billings Central 0

Hamilton advances to Class A semifinals with shutout victory over Billings Central

Sidney 33, Frenchtown 7

Semifinals

Friday, Nov. 13

Columbia Falls at Sidney

Hamilton at East Helena

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Results from around the state