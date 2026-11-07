Class A playoffs: Sidney, C-Falls, East Helena, Hamilton march on

A roundup of scores and highlights from quarterfinal-round Class A playoff football on Friday, Nov. 6, 2026:
Quarterfinals
Friday, Nov. 6
Columbia Falls 35, Hardin 22
Columbia Falls advances to semifinals behind Trip Ross' 3-touchdown day
East Helena 41, Whitefish 20
East Helena rolls Whitefish to advance to semifinals
Hamilton 16, Billings Central 0
Hamilton advances to Class A semifinals with shutout victory over Billings Central
Sidney 33, Frenchtown 7
Semifinals
Friday, Nov. 13
Columbia Falls at Sidney
Hamilton at East Helena