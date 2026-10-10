High School College More Sports Shop Scripps Watch Now
High School SportsHigh School Football

Actions

8-Man: Top teams take care of business with playoffs on the horizon

CMS Football 8 Man.png
MTN Sports
CMS Football 8 Man.png
Posted
and last updated

A roundup of scores from Thursday and Friday, Oct. 8-9, 2026, in 8-Man football:

No. 1 Drummond-Philipsburg 2, Grace, Idaho, 0 (forfeit)

No. 2 Belt 56, Simms 14

No. 3 Superior 52, Plains 0

No. 4 Scobey 61, Forsyth 8

No. 5 Fort Benton 50, Box Elder 6

Cascade 70, Rocky Boy 0 (Thursday)

Charlo 2, Victor 0 (forfeit)

Circle 64, Poplar 0

Chinook 61, Harlem 20 (Thursday)

Darby 42, Seeley-Swan 0

Ekalaka 52, Culbertson 35

Harlowton-Ryegate 72, Lame Deer 16

Plentywood 65, Fairview 0 (Thursday)

Sheridan 72, Lone Peak 34

St. Ignatius 2, Troy 0 (forfeit)

St. Regis 54, Arlee 12

Twin Bridges 47, Ennis 46

mts-scoreboard.png

Results from around the state