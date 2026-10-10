8-Man: Top teams take care of business with playoffs on the horizon

A roundup of scores from Thursday and Friday, Oct. 8-9, 2026, in 8-Man football:
No. 1 Drummond-Philipsburg 2, Grace, Idaho, 0 (forfeit)
No. 2 Belt 56, Simms 14
No. 3 Superior 52, Plains 0
No. 4 Scobey 61, Forsyth 8
No. 5 Fort Benton 50, Box Elder 6
Cascade 70, Rocky Boy 0 (Thursday)
Charlo 2, Victor 0 (forfeit)
Circle 64, Poplar 0
Chinook 61, Harlem 20 (Thursday)
Darby 42, Seeley-Swan 0
Ekalaka 52, Culbertson 35
Harlowton-Ryegate 72, Lame Deer 16
Plentywood 65, Fairview 0 (Thursday)
Sheridan 72, Lone Peak 34
St. Ignatius 2, Troy 0 (forfeit)
St. Regis 54, Arlee 12
Twin Bridges 47, Ennis 46