2021 football all-conference, all-state selections

Missoula Sentinel, Hamilton, Florence, Thompson Falls and Froid-Medicine Lake claimed high school football championships for the 2021 season. With the conclusion of the season, classifications have announced all-conference and all-state selections.

(Editor's note: Story will be updated as all honors teams are received.)

Class AA

All-state

First team

Offense

Kaden Huot, sr., QB, Helena; Zac Crews, sr., QB, Missoula Sentinel; Isaiah Claunch, sr., QB, Billings West; Charlie Kirgan, sr., FB, Missoula Sentinel; Ryan Krahe, sr., FB, Great Falls; Jake Rendina, sr., RB, Kalispell Glacier; Adam Jones, jr., RB, Missoula Sentinel; Jacob Miller, sr., RB, Billings Senior; Michael DeLeon, sr., RB, Billings West; Luke Bilau, sr., H-Back, Kalispell Glacier; Max Murphy, sr., H-Back, Billings West; Taco Dowler, sr., WR, Billings West; Cameron Gurnsey, jr., WR, Butte; Ian Finch, sr., WR, Missoula Hellgate; Bryson Zanto, sr., WR, Bozeman; Raef Newbrough, sr., WR, Great Falls CMR; Noah Dahlke, sr., WR, Bozeman Gallatin; Joe Weida, sr., TE, Missoula Sentinel; Rylan Schlepp, sr., TE, Bozeman Gallatin; Josh Goleman, sr., T, Helena; Jamey Michelotti, sr., T, Helena Capital; Jacob Anderson, jr., T, Billings West; Ramsey Knowles, sr., G, Missoula Sentinel; Zach Tierney, jr., G, Butte; Chaise Meyer, sr., G, Missoula Big Sky; Connor Hangas, sr., C, Missoula Sentinel; Dylan Cunningham, sr., C, Helena Capital; Patrick Rohrbach, sr., P/K, Kalispell Glacier; Casey KAutzman, sr., K, Butte; Jase Applebee, sr., ATH, Bozeman; Reed Harris, jr., ATH, Great Falls; Chris Garcia, LS, jr., Billings West.

Offensive MVP: Zac Crews, sr., QB, Missoula Sentinel.

Defense

Zac Crews, sr., DE, Missoula Sentinel; Charlie Kirgan, sr., DE, Missoula Sentinel; Forest Suero, sr., DE, Helena; Talon Marsh, jr., DL, Helena Capital; Zach Newton, sr., DL, Great Falls; Caleb Romero, sr., DL, Billings Senior; Marcus Evans, sr., LB, Helena; Chase Williams, sr., LB, Missoula Sentinel; Rhan Krahe, sr., LB, Great Falls; Peyton Morton, sr., LB, Billings Senior; Max Murphy, sr., LB, Billings West; Alex Allred, sr., LB, Billings Senior; JJ Dolan, jr., NB, Missoula Sentinel; Max Kimball, sr., NB, Billings West; Bubba Bergen, sr., NB, Billings Senior; Drew Klumph, sr., S, Missoula Sentinel; Raef Newbrough, sr., S, Great Falls CMR; Riley Bergeson, sr., S, Billings West; Caden Dowler, sr., S, Billings West; Connor McCarthy, sr., CB, Missoula Sentinel; Chase McGurran, sr., CB, Helena; Tyler Nansel, sr., CB, Bozeman Gallatin; Taco Dowler, sr., CB, Billings West; Tom Carter, jr., PR, Helena Capital; Taco Dowler, sr., PR/KR, Billings West; Kash Goicoechea, so., KR, Kalispell Glacier; Drew Klumph, sr., ST, Missoula Sentinel; Marcus Evans, sr., ST, Helena; Dylan Snyder, sr., ATH, Butte; Connor Sullivan, sr., ATH, Kalispell Glacier.

Defensive MVP: Chase Williams, sr., Missoula Sentinel.

Second team

Offense

Jake Casagranda, jr., QB, Bozeman; Cole Taylor, jr., QB, Great Falls CMR; Connor Dick, jr., QB, Missoula Hellgate; Peyton Morton, sr., FB, Billings Senior; Luke Sullivan, sr., FB, Helena Capital; Jackson Simonson, sr., RB, Great Falls CMR; Cade Holland, jr., RB, Helena; Jacob Sweatland, sr., H-Back, Missoula Hellgate; Luke Smith, jr., H-Back, Bozeman; Chase McGurran, sr., WR, Helena; Drew Klumph, sr., WR, Missoula Sentinel; Caden Dowler, sr., WR, Billings West; Dylan Snyder, sr., WR, Butte; Connor Sullivan, sr., WR, Kalispell Glacier; Leo Filardi, jr., WR, Missoula Hellgate; Kade Schlepp, sr., WR, Helena; Hayden Opitz, jr., TE, HElena Capital; Tommy Nilson, sr., T, Missoula Hellgate; Shawn Tadlock, so., T, Great Falls CMR; Zac Malcolm, sr., T, Billings West; Tate Templeton, jr., T, Missoula Sentinel; Dominic Umile, jr., T, Missoula Sentinel; Jaden Perkins, sr., G, Bozeman; Armand Fair, jr., G, Billings Senior; Kahl Berg, sr., Blilings West; Forest Suero, sr., G, Helena; Calen Romero, sr., C, Billings Senior; Brendan Lockhart, jr., C, Great Falls; Bridger Polk, sr., P, Great Falls; Spencer Berger, sr., K, Billings West; Porter Coil, sr., K, Helena; Jake Turner, sr., ATH, Kalispell Glacier; Marcus Evans, sr., ATH, Helena; Dylan Christman, jr., LS, Helena.

Defense

Jaxon Cotton, sr., DE, Bozeman; Wyatt DeVoss, jr., DE, Great Falls; Carter Warnick, sr., DE, Billings West; Erik Junk, sr., DL, Kalispell Glacier; Jack Gibson, sr., DL, Missoula Sentinel; Josiah (JJ) Triplett, jr., DL, Great Falls CMR; Josh Goleman, sr., DL, Helena; Wyatt Thomason, sr., LB, Kalispell Glacier; Joey Lauerman, jr., LB, Helena Capital; Chase Youso, sr., LB, Kalispell Flathead; Jacob Sweatland, sr., LB, Missoula Hellgate; Asher Feddes, jr., LB, Belgrade; Anthony Okes, jr., LB, Great Falls CMR; Kash Goicoechea, so., NB, Kalispell Glacier; Colter Petre, jr., S, Helena; Tom Carter, jr., S, Helena Capital; Vincent MEza, sr., S, Billings Senior; Levi Frost, sr., S, Kalispell Glacier; Cole Stewart, sr., S, Butte; Jase Applebee, sr., S, Bozeman; Malikye Simpson, sr., CB, Billings Senior; Avery Allen, jr., CB, Bozeman; Easton Leadbetter, sr., CB, Missoula Sentinel; Jake Turner, sr., KR, Kalispell Glacier; Rafe Longin, jr., KR, Great Falls; Easton Leadbetter, sr., PR, Missoula Sentinel; Zach Newton, sr., ST, Great Falls; Royce Conklin, sr., ST, Kalispell Glacier; Tyler Simenson, sr., ATH, Billings Senior.

Eastern AA

All-conference

First team

Offense

Rylan Schlepp, sr., TE, Bozeman Gallatin; Shawn Tadlock, so., T, Great Falls CMR; Jacob Anderson, jr., T, Billings West; Zac Malcolm, sr., T, Billings West; Jaden Perkins, sr., G, Bozeman; Armand Fair, jr., G, Billings Senior; Kahl Berg, sr., G, Billings West; Caleb Romero, sr., C, Billings Senior; Bryson Zanto, sr., WR, Bozeman; Raef Newbrough, sr., WR, Great Falls CMR; Noah Dahlke, sr., WR, Bozeman Gallatin; Taco Dowler, sr., WR, Billings West; Caden Dowler, sr., WR, Billings West; Peyton Morton, sr., FB, Billings Senior; Ryan Krahe, sr., FB, Great Falls; Max Murphy, sr., H-Back, Billings West; Jackson Simonson, sr., RB, Great Falls CMR; Jacob Miller, sr., RB, Great Falls Senior; Michael DeLeon, sr., RB, Billings West; Jake Casagranda, jr., QB, Bozeman; Cole Taylor, jr., QB, Great Falls CMR; Isaiah Claunch, sr., QB, Billings West; Bridger Polk, sr., P, Great Falls; Spencer Berger, sr., K, Billings West; Chris Garcia, jr., LS, Billings West; Jase Applebee, sr., ATH, Bozeman; Reed Harris, jr., ATH, Great Falls.

Offensive MVP: Taco Dowler, sr., WR, Billings West.

Defense

Jaxon Cotton, sr., DE, Bozeman; Wyatt DeVoss, jr., DE, Great Falls; J.J. Triplett, jr., DL, Great Falls CMR; Zach Newton, sr., DL, Great Falls; Caleb Romero, sr., DL, Billings Senior; Anthony Pkes, jr., ILB, Great Falls CMR; Ryan Krahe, sr., ILB, Great Falls; Peyton Morton, sr., ILB, Billings Senior; Max Murphy, sr., ILB, Billings West; Asher Feddes, jr., OLB, Belgrade; Alex Allred, sr., OLB, Billings Senior; Max Kimball, sr., OLB, Billings West; Raef Newbrough, sr., S, Great Falls CMR; Vincent Meza, sr., S, Billings Senior; Riley Bergeson, sr., S, Billings West; Caden Dowler, sr., S, Billings West; Avery Allen, jr., CB, Bozeman; Tyler Nansel, sr., CB, Bozeman Gallatin; Malikye Simpson, sr., CB, Billings West; Taco Dowler, sr., CB/PR/KR, Billings West; Zach Newton, sr., ST, Great Falls; Bubba Bergen, sr., ATH, Billings Senior.

Defensive MVP: Riley Bergeson, sr., S, Billings West.

Second team

Offense

Mason LaPlante, jr., TE, Great Falls; Jaxon Cotton, sr., TE, Bozeman; Everett Carr, jr., T, Bozeman; Zach Newton, sr., T, Great Falls; Ethan Bunton, so., T, Great Falls; Jaren Perkins, sr., G, Bozeman; Anthony Savino, sr., G, Great Falls CMR; Brendan Lockhart, jr., C, Great Falls; Cale Gundlach, sr., WR, Great Falls; Garrett Stone, sr., WR, Great Falls; Payton Sanders, sr., WR, Billings Skyview; Trey Dye, sr., WR, Billings Skyview; Riley Bergeson, sr., WR, Billings West; Bryce Mikkelson, jr., FB, Bozeman Gallatin; Luke Smith, jr., H-Back, Bozeman; Austin Spangler, sr., H-Back, Belgrade; Rafe Longin, jr., RB, Great Falls; Reed Harris, jr., QB, Great Falls; Spencer Berger, sr., P, Billings West; Trey Mans, sr., K, Great Falls CMR; Cordell Holzer, so., LS, Bozeman; Braeden Mikkelson, sr., ATH, Bozeman Gallatin.

Defense

Hunter Groff, sr., DE, Belgrade; Derek Rothwell, sr., DE, Great Falls CMR; Tyler Simenson, sr., DE, Billings Senior; Kaiden Clement, so., DL, Great Falls CMR; Jake Vigen, sr., DL, Bozeman Gallatin; Tyler Blaquire, sr., DL, Billings West; Tyrus Hardy, sr., ILB, Belgrade; Brady Casagranda, fr., ILB, Bozeman; Paolo Salminen, jr., ILB, Billings Skyview; Luke Tallman, sr., ILB, Billings West; Austin Spangler, sr., OLB, Belgrade; Corbin Holzer, sr., OLB, Bozeman Gallatin; Rafe Longin, jr., OLB, Great Falls; Jase Applebee, sr., S, Bozeman; A.J. Lafurge Jr., jr., S, Great Falls CMR; Michael Armstrong, sr., S, Bozeman Gallatin; Devron Brewer, sr., S, Great Falls; Kailua Fatupaito, jr., S, Billings Skyview; Bryson Zanto, sr., CB, Bozeman; Cayden Doran, jr., CB, Great Falls CMR; Noah Dahlke, sr., CB, Bozeman Gallatin; Payton Sanders, sr., CB, Billings Skyview; Caden Dowler, sr., PR, Billings West; Jase Applebee, sr., KR, Bozeman; Rafe Longin, jr., KR, Great Falls.

Western AA

(Honors teams not yet received)

Class A

Eastern A

All-state

Shel Osborne, sr., OL, Laurel; Kyson Moran, sr., QB, Laurel; Beau Dantic, sr., RB, Laurel; Emmet Renner, sr., CB, Laurel; Dalton Boehler, sr., TE, Laurel; Camden Johnson, jr., DE, Laurel; Konnor Gregerson, sr., WR, Laurel; Luke Clinton, sr., WR, Lewistown; Gage Norslien, jr., CB, Lewistown; Jett Boyce, jr., ILB, Lewistown; Dylan Morris, sr., OL, Lewistown; Kyler Flemming, sr., OLB, Lewistown; Chance Fields, sr., QB, Lewistown; Mathew Golik, jr., DE, Lewistown; Clay Oven, jr., OLB, Billings Central; Kade Boyd, jr., RB, Billings Central; Seth Benge, jr., DL, Billings Central; Ryan McGinnis ,sr., DE, Sidney; Aden Graves, sr., RB, Sidney; Jackson Wicker, sr. WR, Miles City; Ben Glasscock, sr., TE, Miles City; Max Eaton, sr., OL, Glendive; Parker Buckley, sr., QB, Glendive; Riley Basta, sr., WR, Glendive; Orion Thivierge, sr., ILB, Havre.

All-conference

First team

Offense

Max Eaton, sr., C, Glendive; Shel Osborne, sr., G, Laurel; Dylan Morris, sr., G, Lewistown; Brody Landrum, sr., G, Miles City; Lane Melton, sr., T, Lewistown; Orion LaPierre, sr., T, Glendive; Alex Donnelly, jr., T, Miles City; Ryan McGinnis, sr., TE, Sidney; Ben Glasscock, sr., TE, Miles City; Matthew Golik, jr., TE, Lewistown; Chance Fields, sr., QB, Lewistown; Parker Buckley, sr., QB, Glendive; Kyson Moran, sr., QB, Laurel; Riley Basta, sr., WR, Glendive; Jackson Whicker, sr., WR, Miles City; Konnor Gregerson, sr., WR, Laurel; Luke Clinton, sr., WR, Lewistown; Kade Boyd, jr., RB, Billings Central; Beau Dantic, sr., RB, Laurel; Aden Graves, sr., RB, Sidney; Clay Oven, jr., FB, Billings Central; Jett Boyce, jr.,FB, Lewistown.

Defense

Zane Kazmierkczak, sr., DL, Laurel; Chace Waters, so., DL, Sidney; Dylan Morris, sr., DL, Lewistown; Seth Benge, jr., DL, Billings Central; Max Eaton, sr., DL, Glendive; Ryan McGinnis, sr., DE, Sidney; Camden Johnson, jr., DE, Laurel; Shel Osborn, sr., ILB, Laurel; Orion Thivierge, sr., ILB, Havre; Jett Boyce, jr., ILB, Lewistown; Jakob Komisky, sr., ILB, Billings Central; Beau Dantic, sr., OLB, Laurel; Ben Glasscock, sr., OLB, Miles City; Clay Oven, jr., OLB, Billings Central; Kyler Flemming, sr., OLB, Lewistown; Aiden Cline, sr., FS, Miles City; Luke Clinton, sr., FS, Lewistown; Konnor Gregerson, sr., FS, Laurel; Kade Boyd, jr., SS, Billings Central; Dalton Boehler, sr., SS, Laurel; Aden Graves, sr., SS, Sidney; Zander Dean, jr., CB, Sidney; Emmet Renner, sr., CB, Laurel; Gage Norslien, jr., CB, Lewistown; Kyson Moran, sr., CB, Laurel.

Second team

Offense

Cade McAllister, sr., C, Laurel; Seth Benge, jr., C, Billings Central; Dante Pallone, sr., C, Hardin; Zane Kazmierczak, sr., G, Laurel; Michael Marley, jr., G, Glendive; Lyom Bullard, sr., G, Livingston; Maddox Roberts, so., T, Billings Central; Randy Tommerup, sr., G, Havre; Dalton Boehler, jr., TE, Laurel; Hunter Doyle, jr., TE, Billings Central; Kyler Flemming, sr., TE, Lewistown; Zander Dean, jr., QB, Sidney; Dalton Polesky, sr., QB, Miles City; Gage Norslien, jr., WR, Lewistown; Grady Nelson, sr., WR, Sidney; Kayden Howe, sr., WR, Hardin; AJ Ulrichs, sr., WR, Billings Central; Emmet Renner, sr., WR, Laurel; Tristan Redfield, sr., RB, Hardin; Orion Thivierge, sr., RB, Havre; Dalton Tvedt, sr., RB, Miles City; Dawson Rowsey, sr., RB, Glendive; Kale Van Campen, jr., FB, Havre; Hudson Blackwell, sr., K, Miles City; Lukus Fahl, so., K, Havre; Kieran Netburn, so., K, Lewistown; Jerome Entz, sr., P, Sidney; Logan Muri, jr., P, Miles City.

Defense

Dante Pallone, sr., DL, Hardin; Justin Rosgaard, sr., DL, Havre; Holden Meged, so., DE, Miles City; Matthew Golik, jr., DE, Lewistown; Michael Marley, jr., DE, Glendive; Keyon Braided Hair Fisher, sr., ILB, Hardin; Aden Winder, jr., ILB, Laurel; Dalton Tvedt, sr., ILB, Miles City; Mason Erath, sr., ILB, Sidney; Kale VanCampen, jr., OLB, Havre; Zander Burnison, sr., OLB, Sidney; Rhett Hoffer, sr., OLB, Glendive; Riley Basta, sr., FS, Glendive; Riley Cline, jr., SS, Miles City; Brody Jenness, so., SS, Lewistown; Preston Hubley, jr., CB, Billings Central; Austin Berry, so., CB, Glendive; Sean Mehling, jr., CB, Hardin.

Honorable mention

Offense

Carter Bartz, RB, Livingston; Jakob Webinger, sr., WR, Laurel; Zarren Roninger, sr., TE, Livingston; Chase Crockett, so., TE, Glendive; Cooper McNally, so., C, Sidney; Jackson Miller, jr., C, Miles City; Stephen Preputin, jr., G, Havre; Cody Todd, sr., G, Billings Central; Korral Packs The Hat, sr., T, Hardin.

Defense

Lane Melton, sr., DE, Lewistown; Xavier Brackenridge, so., ILB, Billings Central; Landon Walks Over Ice, so., OLB, Hardin; Jay Plunhar, jr., OLB, Miles City; Kieran Netburn, so., OLB, Lewistown; Max Brown, sr., OLB, Laurel; Riley Plenninger, sr., CB, Havre; Jerome Entz, sr., CB, Sidney.

Western A

All-state

Kyle Holter, jr., Butte Central; Eyston Lakkala, sr., Butte Central; Cody Schweikert, so., Columbia Falls; Mason Peters, sr., Columbia Falls; Isaiah Roth, sr., Columbia Falls; Callahan Hoffman, sr., Dillon; Connor Curnow, sr., Dillon; Jon Kirkley, sr., Dillon; Noah Rausch, jr., Frenchtown; Carter White, jr., Frenchtown; Peyton Hicks, jr., Frenchtown; Kevin Hanenburg, sr., Frenchtown; Devin Shelton, sr., Frenchtown; Andrew Burrows, so., Hamilton; Lucas Lant, so., Hamilton; Eli Taylor, jr., Hamilton; Derrick Saltzman, jr., Hamilton; Liam O'Connell, jr., Hamilton; Tim Zohner, sr., Hamilton; Tyson Rostad, sr., Hamilton; Jonas Johnson, sr., Hamilton; Cy Stevenson, jr., Libby; Dawson DuMont, jr., Polson; Jarrett Wilson, jr., Polson; Braunson Henriksen, sr., Polson; Colton Graham, sr., Polson; Kellan Beller, jr., Stevensville; Ryder Barinowski, so., Whitefish; Ty Schwaiger, jr., Whitefish; Kai Nash, jr., Whitefish; Talon Holmquist, sr., Whitefish; Bodie Smith, sr., Whitefish; Jack Akey, sr., Whitefish; Jaxson Schlauch, sr., Whitefish.

All-conference

First team

Offense

Tyson Rostad, sr., QB, Hamilton; Jarrett Wilson, jr., QB, Polson; Tim Zohner, sr., RB, Hamilton; Kellan Beller, jr., RB, Stevensville; Isaiah Roth, sr., RB, Columbia Falls; Peyton Hicks, jr., RB, Frenchtown; Noah Rausch, jr., FB, Frenchtown; Liam O'Connell, jr., WR, Hamilton; Eli Taylor, jr., WR, Hamilton; Devin Shelton, sr., WR, Frenchtown; Colton Graham, sr., WR, Polson; Bodie Smith, sr., WR, Whitefish; Jon Kirkley, sr., WR, Dillon; Lucas Lant, so,. TE, Hamilton; Jaxson Schlauch, sr., TE, Whitefish; Andrew Burrows, so., T, Hamilton; Callahan Hoffman, sr., T, Dillon; Derrick Saltzman, jr., G, Hamilton; Kevin Hanenburg, sr., G, Frenchtown; Kai Nash, jr., G, Whitefish; Jonas Johnson, sr., C, Hamilton; Ryder Barinowski, so., K, Whitefish.

Co-offensive MVPs: Tyson Rostad, sr., QB, Hamilton; Jarrett Wilson, jr., QB, Polson.

Defense

Jonas Johnson, sr., DL, Hamilton; Kevin Hanenburg, sr., DL, Frenchtown; Andrew Burrows, so., DE, Hamilton; Noah Rausch, jr., DE, Frenchtown; Cy Stevenson, jr., DE, Libby; Callahan Hoffman, sr., DE, Dillon; Braunson, Henriksen, sr., DE, Polson; Talon Holmquist, sr., DE, Whitefish; Tim Zohner, sr., ILB, Hamilton; Connor Curnow, sr., ILB, Dillon; Ty Schwaiger, jr., ILB, Whitefish; Cody Schweikert, so., ILB, Columbia Falls; Liam O'Connell, jr., OLB, Hamilton; Lucas Lant, so., OLB, Hamilton; Jon Kirkley, sr., OLB, Dillon; Dawson DuMont, jr., OLB, Polson; Tyson Rostad, sr., SS, Hamilton; Eyston Lakkala, sr., SS, Butte Central; Bodie Smith, sr., FS, Whitefish; Mason Peters, sr., FS, Columbia Falls; Eli Taylor, jr., CB, Hamilton; Devin Shelton, sr., CB, Frenchtown; Kyle Holter, jr., CB, Butte Central; Jack Akey, sr., CB, Whitefish; Carter White, jr., KR/PR, Frenchtown.

Co-defensive MVPs: Liam O'Connell, jr., OLB, Hamilton; Braunson Henriksen, sr., DE, Polson.

Second team

Offense

Kee Christiansen, so., QB, Dillon; Fynn Ridgeway, jr., QB, Whitefish; Cody Schweikert, so., QB, Columbia Falls; Kale Konen, so., RB, Dillon; Cy Stevenson, jr., RB, Libby; Ty Schwaiger, jr., RB, Whitefish; Connor Michaud, jr., WR, Frenchtown; Xavier Fisher, sr., WR, Polson; Alex Muzquiz, sr., WR, Polson; Kyle Holter, jr., WR, Butte Central; Cade Morgan, sr., WR, Columbia Falls; Hunter Gum, jr., TE, Stevensville; Justice Johnson, sr., TE, Browning; Tanner Harmon, sr., T, Whitefish; Zane Nordwick, sr., T, Libby; Colin McIver, sr., G, Hamilton; Tyler Michalkiewicz, sr., G, Libby; Mason Smith, sr., G, Polson; Ashton Akey, sr., C, Whitefish; Eric Hart, sr., C, Butte Central; Kaden Nelson, sr., K, Polson.

Defense

Eric Hart, sr., DL, Butte Central; Montana Cohenour, jr., DL, Whitefish; Raphe Salmon, sr., DL, Columbia Falls; Derrick Saltzman, jr., DE, Hamilton; Tripp Zhang, sr., DE, Libby; Anthony Macias, sr., DE, Dillon; Joe Sehulster, sr., DE, Butte Central; Isaac Stoker, so., DE, Corvallis; Justine Johnson, sr., DE, Browning; Kellan Beller, jr., ILB, Stevensville; Jace DeShazer, so., ILB, Libby; Trent Wilson, jr., ILB, Polson; Konnor Pochervina, jr., ILB, Butte Central; Peyton Hicks, jr., OLB, Frenchtown; Conner Vezina, sr., OLB, Dillon; Moases George, jr., OLB, East Helena; Zane McCallum, sr., OLB, Thompson Falls; Taylor Searle, so., SS, Hamilton; Caleb Cheff, jr., SS, Ronan; Caden Hansen, jr., SS, Dillon; Logan Conklin, sr., SS, Whitefish; Tyson Bauder, so., CB, Hamilton; Jaxson Schlauch, sr., CB, Whitefish; Maurice Redhorne III, so., CB, Browning; Kaleb Folk, sr., CB, Libby.

Honorable mention

Offense

Ryder Davis, sr., QB, Libby; Chase Tucker, sr., QB, Corvallis; Tommy Running Rabbit, so., RB, Browning; Konnor Pochervina, jr., RB, Butte Central; Cody Berry, sr., FB, Whitefish; Gus Turner, jr., WR, Stevensville; Tyson Bauder, jr., WR, Hamilton; Robert Perez, sr., WR, Polson; Kaeben Bushnell, jr., WR, East Helena; Jace Duval, jr., WR, Columbia Falls; Hunter Goodman, so., T, Columbia Falls; Christian BirdRattler, jr., G, Browning.

Defense

Max Moerncy, sr., DL, Ronan; Aaron O'Rourke, sr., DL, Polson; Cayden Kibler, jr., DL, Butte Central; Hunter Gum, jr., DE, Stevensville; Kolton Nevins, sr., DE, Columbia Falls; Andrew Federick, so., ILB, Hamilton; Tristan Fisher, so., ILB, Ronan; Cody Berry, sr., ILB, Whitefish; Ryan Collins, sr., OLB, Libby; Luke Garrison, jr., SS, Butte Central; Justin Windauer, jr., FS, Columbia Falls; Tyler Gilfrey, jr., CB, Columbia Falls.

Class B

Eastern B

All-state

Burke Mastel, sr., Red Lodge; Skyler Quenzer, sr., Red Lodge; Colter Zink, sr., Shepherd; Luke Donally, jr., Huntley Project; Wylee Lindeen, jr., Huntley Project.

All-conference

First team

Offense

Wylee Lindeen, jr., QB, Huntley Project; Skyler Quenzer, sr., RB, Red Lodge; Guy Lesh, so., RB, Baker; Stran Selman, sr., WR, Huntley Project; Jesse Brawley, so., WR, Baker; Garrett Lesh, sr., TE, Baker; Colter Zink, sr., ATH, Shepherd; Gabe Davis, sr., OL, Red Lodge; Colten Hutzenbiler, sr., OL, Shepherd; Malcom Mann, sr., OL, Red Lodge; Burke Mastel, sr., OL, Red Lodge; Luke Donally, jr., OL, Huntley Project.

Defense

Malcom Mann, sr., DL, Red Lodge; Burke Mastel, sr., DL, Red Lodge; Luke Donally, jr., DL, Huntley Project; David Wohlfeil, jr., DL, Huntley Project; Gabe Davis, sr., LB, Red Lodge; Skyler Quenzer, sr., LB, Red Lodge; Colter Zink, sr., LB, Shepherd; Wylee Lindeen, jr., LB, Huntley Project; Stran Selman, sr., DB, Huntley Project; Connor Hash, jr., DB, Shepherd; Jesse Brawley, so., DB, Baker; Owen Reynolds, so., DB, Red Lodge.

Special teams

Brett Hasler, so., K, Huntley Project; Hayes Nydegger, sr., P, Shepherd; Stran Selman, sr., KR/PR, Huntley Project.

Second team

Offense

Braden Lammers, sr., QB, Shepherd; Dawson Lindeen, sr., RB, Huntley Project; Connor Hash, jr., RB, Shepherd; Dylan Batie, sr., WR, Colstrip; Hayes Nydegger, sr., WR, Shepherd; Ethan Osness, sr., TE, Huntley Project; David Wohlfeil, jr., ATH, Huntley Project; Wyatt Prophet, sr., OL, Shepherd; Caleb Rost, sr., OL, Baker; Zach Cox, jr., OL, Colstrip; Kolby Lechner, jr., OL, Huntley Project; Braxton Fulton, so., OL, Shepherd.

Defense

Dawson Lindeen, sr., DB, Huntley Project; Hayes Nydegger, sr., DB, Shepherd; Ethan Osness, sr., DB, Huntley Project; Logan Vocu, sr., DB, Colstrip; Cole Bechtold, sr., LB, Huntley Project; Garrett Sholley, jr., LB, Huntley Project; Quinn Griffith, so., LB, Baker; Sheldon Serrano, fr., LB, Roundup; Colten Hutzenbiler, sr., DL, Shepherd; Jerome Johnson, sr., DL, Roundup; Garrett Lesh, sr., DL, Baker; Nathan Schellanberger, jr., DL, Baker.

Special teams

Colden Peterson, sr., K, Red Lodge; Dawson Lindeen, sr., P, Huntley Project; Connor Hash, jr., KR/PR, Shepherd.

Southern B

All-state

Gavin Vandenacre, Townsend; Trey Johannes, Columbus; Trey Hoveland, Townsend; Jake Genger, Jefferson; Colby Martinez, Columbus; Dawson Sweat, Townsend; Corban Johnson, Manhattan; Connor Giesecke, Big Timber; Matt Ivankovich, Columbus; Wade Rykal, Jefferson.

All-conference

First team

Offense

Trey Hoveland, QB, Townsend; Trey Johannes, RB, Columbus; Dawson Sweat, RB, Townsend; Gavin Vandenacre, WR, Townsend; Colby Martinez, WR, Columbus; Corban Johnson, WR, Manhattan; Jake Genger, TE, Jefferson; Tizer Sangray, OL, Townsend; Wade Rykal, OL, Jefferson; Matt Ivankovich, OL, Columbus; Kincaid Teske, OL, Columbus; Adam Ellis, C, Townsend.

Defense

Wade Rykal, DE, Jefferson; Carson LeLacheur, DE, Townsend; Matt Ivankovich, DL, Columbus; Tizer Sangray, DL, Townsend; Ridger Jones, LB, Townsend; Jake Genger, LB, Jefferson; Trey Johannes, LB, Columbus; Dawson Sweat, LB, Townsend; Gavin Vandenacre, DB, Townsend; Colby Martinez, DB, Columbus; Corban Johnson, DB, Manhattan; Braden Morris, DB, Jefferson; Drew Deming, K, Manhattan; Dylan Root, K, Jefferson; Trey Hoveland, P, Townsend; Luke Oxarart, KR, Jefferson; Connor Giesecke, ATH, Big Timber.

Second team

Offense

Braden Morris, QB, Jefferson; Dylan Root, RB, Jefferson; Cooper Cook, RB, Columbus; Kuirt Gullings, WR, Big Timber; Austin Allen, WR, Three Forks; Tom Meyer, WR, Jefferson; Kaeden Daniels, TE, Columbus; Rory Lanne, OL, Big Timber; Carson LeLacheur, OL, Townsend; Case Kruse, OL, Manhattan; Vann Preece, OL, Columbus; A.J. Browning, C, Columbus.

Defense

Braden Racht, DE, Townsend; Kincaid Teske, DE, Columbus; Rory Lannen, DL, Big Timber; Case Kruse, DL, Manhattan; Klaus Rauser, LB, Townsend; Cooper Cook, LB, Columbus; Jace Oxarart, LB, Jefferson; Connor Giesecke, LB, Big Timber; Tom Meyer, DB, Jefferson; Bryan Racht, DB, Townsend; Kuirt Gullings, DB, Big Timber; Kaeden Daniels, DB, Columbus; Caleb Smartnick, P, Jefferson; Jacob Buchigrani, KR, Three Forks; Klause Rauser, ATH, Townsend.

Northern B

All-state

Kaelob Flores, Fairfield; Kyler Hallock, Glasgow; Miguel Perez, Fairfield; Cash Salsberry, Malta; Rex Williamson, Malta.

All-conference

First team

Offense

Connor Tuss, sr., QB, Malta; Miguel Perez, sr., RB, Fairfield; Rex Williamson, sr., RB, Malta; Morgan Fast, jr., WR, Glasgow; Matt Larson, sr., WR, Cut Bank; Trey Johnson, sr., TE, Glasgow; Cash Salsbery, sr., ATH, Malta; Devon Baney, sr., OL, Conrad; Dayne Barbie, sr., OL, Cut Bank; Kaelob Flores, OL, sr., Fairfield; Austin Huges, sr., OL, Glasgow; Dwight Werk, OL, sr., Malta.

Defense

Bryden Batson, jr., DB, Fairfield; Ashton Potter, jr., DB, Glasgow; Connor Tuss, sr., DB, Malta; Rex Williamson, sr., DB, Malta; Camryn Mears, jr., LB, Malta; Miguel Perez, sr., LB, Fairfield; Cash Salsbery, sr., LB, Malta; Austin Vanek, sr., LB, Cut Bank; Tye Jones, jr., DE, Malta; Trey Johnson, sr., DE, Glasgow; Dayne Barbie, sr., DL, Cut Bank; Kaelob Flores, sr., DL, Fairfield.

Special teams

Eddie Deewrt, sr., K/P, Cut Bank; Rex Williamson, sr., KR/PR, Malta.

Second team

Offense

Mason Donaldson, jr., QB, Glasgow; Kyler Hallock, sr., RB, Glasgow; Hayden Hedges, sr., RB, Cut Bank; Kayson Brown, sr., WR, Fairfield; Spencer Gibbs, jr., WR, Malta; Daniel Faith, sr., TE, Fairfield; Austin Vanek, sr., ATH, Cut Bank; Jeremy Gallgher, sr., OL, Cut Bank; Blake Jensen, sr., OL, Fairfield; Tye Jones, jr., OL, Malta; Isaac Lauver, jr., OL, Fairfield; Gage Siefert, sr., OL, Glasgow.

Defense

Wyatt Babb, fr., DB, Glasgow; Juliun Benson, jr., DB, Wolf Point; Kayson Brown, sr., DB, Fairfield; KJ Ingram, so., DB, Glasgow; Daniel Faith, sr., LB, Fairfield; Morgan Fast, jr., LB, Glasgow; Cael Giles, sr., LB, Fairfield; Ethan Nickels, jr., LB, Glasgow; Kyler Hallock, sr., DE, Glasgow; Blake Jensen, sr., DE, Fairfield; Tatum Hansen, so., DL, Glasgow; Dwight Werk, sr., OL, Malta.

Special teams

Colton Mears, so., K, Malta; Kaelob Flores, sr., P, Fairfield; Roper Mycke, sr., KR/PR, Conrad.

8-Man

East

All-state

Colter Oie, sr,. Scobey; Reese Wirtz, sr., Plentywood; Cameron Brusven, sr., Plentywood; Hunter Sharbono, jr., Fairview; Josh Hammerly, sr., Scobey; Kyler Kempton, sr., Culbertson; Aiden Perkins, sr., Culbertson; Turner Tooke, sr., Ekalaka; Kanyon Taylor, sr., Fairview; Erik Field, sr., Westby-Grenora; Kobe Nickoloff, jr., Culbertson; Beau Beery, jr., Circle; Colin Avance, jr., Culbertson; James Kirkaldie, sr., Culbertson

All-conference

First team

Offense

Turner Tooke, sr., QB, Ekalaka; Reese Wirtz, sr., QB, Plentywood; Cameron Brusven, sr., RB, Plentywood Colter Oie, sr., RB, Scobey; Erik Field, sr., RB, Westby-Grenora; Hunter Sharbono, jr., RB, Fairview; Kyler Kempton, sr., RB, Culbertson; Aiden Perkins, sr., C, Culbertson; Josh Hammerly, sr., G, Scobey; Colin Avance, jr., G, Culbertson; James Kirkaldie, sr., E, Culbertson; Easton Tommerup, jr., E, Plentywood

Defense

Colter Oie, sr., LB, Scobey; Hunter Sharbono, jr., LB, Fairview; Cameron Brusven, sr., LB, Plentywood; Kyler Kempton, sr., LB Culbertson; Reese Wirtz, sr., LB Plentywood; Josh Hammerly, sr., DL, Scobey; Aiden Perkins, sr., DL, Culbertson; Tristin Skov, sr., DL, Fairview; Beau Beery, jr., DL, Circle; Kanyon Taylor, sr., DB, Fairview; Turner Tooke, sr., DB, Ekalaka; Kobe Nickoloff, jr., DB, Culbertson

Second team

Offense

Kanyon Taylor, sr., QB, Fairview; Boen Tande, jr., QB, Scobey; Beau Berry, jr., QB, Circle; Tugg Taylor, sr., RB, Circle; Kobe Nickoloff, jr., RB Culbertson, Martin Manuel, jr., RB, Fairview; Lane Wienke, sr., C, Plentywood; Jaden Pardee, jr., C Ekalaka; Dakota Holbrook, sr., G, Broadus; Ledger Pulvermacher, sr., G, Westby-Grenora; Zack O’Neill, sr., G, Culbertson; Jace Vitt, sr., E, Fairview; Caydon Trupe, jr., E, Plentywood

Defense

Erik Field, sr., LB, Westby-Grenora; Tucker Tooke, jr., LB, Ekalaka; Justice Bengochea, jr., LB, Culbertson; Jaron Taylor, jr, LB, Circle; Cole Taylor, sr., DL, Scobey; Dakota Holbrock, sr., DL, Broadus; Colin Avance, jr., DL, Culbertson; Lane Wienke, sr., DL, Plentywood; Tate Marriage, jr., DL, Plentywood; Boen Tande, jr., DB, Scobey; Mitchell Youngman, sr., DB, Poplar; James Kirkaldie, sr., DB, Culbertson.

South

All-state

Kaiden Batzler, sr., Sheridan; John Wetmore, sr., Park City; Jake Gauthier, sr., Park City; Rye Brastrup, sr., Joliet; Eyan Jordet, sr. Park City; Hayden Ward, sr., Joliet; Paxton McQuillan, jr., Joliet; Reid Johnson, jr., Twin Bridges; Kole Hill, sr., Sheridan; Jacob Johnson, sr., Ennis; Wyatt Hamilton, jr., Park City; Connor Nye, jr., Twin Bridges; Seth Bailey, jr., Joliet; Caden Thies, jr., Sheridan; Nicholas Johnson, jr., Ennis.

All-conference

First team

Offense

Jake Gauthier, sr., QB, Park City; Kaiden Batzler, sr., RB, Sheridan; Rye Brastrup, sr., RB, Joliet; Stockton Zimdars, jr., RB, Park City; Jacob Johnson, sr., RB, Ennis; Paxton McQuillan, jr., WR, Joliet; Seth Bailey, jr., TE, Joliet; John Wetmore, sr., C, Park City; Eyan Jordet, sr., G, Park City; Tucker Carpenter, jr., G, Joliet; Caden Thies, jr., P, Sheridan; Riky Puckett, sr., KR, Twin Bridges.

Defense

Eyan Jordet, sr., DE, Park City; Seth ailey, jr., De, Joliet; John Wetmore, sr., DL, Park City; Reid Johnson, jr., DL, Twin Bridges; Hayden Ward, sr., ILB, Joliet; Kaiden Batzler, sr., ILB, Sheridan; Rye Brastrup, sr., OLB, Joliet; Wyatt Hamilton, jr., OLB, Park City; Kole Hill, sr., OLB, Sheridan; Jake Gauthier, sr., DB, Park City; Paxton McQuillan, jr., DB, Joliet; Caden Thies, jr., K, Sheridan; Paxton McQuillan, jr., PR, Joliet.

Second team

Offense

Hayden Ward, sr., QB, Joliet; Connor Nye, jr., RB, Twin Bridges; Wyatt Hamilton, jr., RB, Park City; Nicholas Johnson, jr., WR, Ennis; Clintin Buyan, so., TE, Ennis; Reid Johnson, jr., C, Twin Bridges; Joe Gilman, sr., G, Sheridan; Lane HAmmel, sr., G, PArk City; Seth Bailey, jr., P, Joliet; Rye Brastrup, sr., KR, Joliet.

Defense

Caden Thies, jr., DE, Sheridan; Sam Konen, sr., DE, Twin Bridges; Graidy Ward, so., DL, Joliet; Tucker Carpenter, jr., DL, Joliet; Jacob Johnson, sr., ILB, Ennis; Chase Fitzpatrick, sr., ILB, Twin Bridges; Brand Ostler, sr., OLB, Ennis; Nicholas Johnson, jr., DB, Ennis; Zak McCormack, sr., DB, Sheridan; Jacob Johnson, sr., K, Ennis; Sam Konen, sr., PR, Twin Bridges.

North

All-state

Rhett Reynolds, sr., Shelby; Toby Niederegger, sr., Chinook; Tyler Schoen, jr., Chinook; Mike Leach, sr., Simms; Carter McDowell, sr., Simms; Kyle Harmon, sr., Chester-Joplin-Inverness; Bridger Vogl, jr., Belt; Andrew Ballantyne, sr., Fort Benton; Garrett Metrione, jr., Belt; Brock Hanford, sr., Fort Benton; Tim Lane, sr., Fort Benton; Colter Ball, so., Fort Benton; Keagan McDaniel, jr., Belt; Carter Morgan, sr., Choteau; Josey Hinderager, jr., Simms.

All-conference

First team

Offense

Cole Hepfner, sr., C, Belt; Jacob Remsh, sr., C, Simms; Brock Hanford, sr., G, Fort Benton; Tim Lane, sr., G, Fort Benton; Daniel MacLeod, jr., G, Chinook; Ryker Elvrud, sr., G, Chester-Joplin-Inverness; Ethan Triplett, so., WR, Belt; Toby Niederegger, sr., WR, Chinook; Carter McDowell, sr., WR, Simms; Keaghn McDaniel, jr., TE, Belt; Cody Evans, jr., TE, Fort Benton; Rhett Reynolds, sr., TE, Shelby; Bridger Vogl, jr., QB, Belt; Kyle Harmon, sr., QB, Chester-Joplin-Inverness; Colter Ball, sr., FB, Fort Benton; Tyler Schoen, jr., FB, Chinook; Andrew Ballantyne, sr., RB, Fort Benton; Garrett Metrione, so., RB, Belt; Michael Leach, sr., RB, Simms; Ernest Puig Pons, so., K/P; Simms.

Defense

Keaghn McDaniel, jr., DE, Belt; Tim Lane, sr., DE, Fort Benton; Rhett Ryenolds, sr., DE, Shelby; Josey Hinderager, jr., Simms; Brock Hanford, sr., DL, Fort Benton; Braxton Inman, jr., DL, Chinook; Garrett Metrione, jr., ILB, Belt; Colter Ball, sr., ILB, Fort Benton; Tyler Schoen, jr., ILB, Chinook; Michael Leach, sr., ILB, Simms; Carter Morgan, sr., DB, Choteau; Andrew Ballantyne, sr., DB, Fort Benton; Kyle Harmon, sr., DB, Chester-Joplin-Inverness; Carter McDowell, sr., DB, Simms; Bridger Vogl, jr., S, Belt; Toby Niederegger, sr., S, Chinook.

Second team

Offense

Cade Ball, so., QB, Fort Benton; Levi Jensen, jr., QB, Chinook; Carter Morgan, sr., FB, Choteau; Colby South, jr., FB, Simms; Teagan Jorgensen, sr., RB, Cascade; Bryce Lee, jr., RB, Shelby; Preston Hastings, sr., WR, Cascade; Trenten Emerson, jr., WR, Shelby; Connor Sawyer, jr., TE, Cascade; Landis Arganbright, jr., TE, Fort Benton; Josey Hinderager, jr., TE, Simms; Trevin Grammar, sr., C, Chester-Joplin-Inverness; Jared Selander, sr., OG, Choteau; Steven Schubarth, sr., OG, Simms.

Defense

Oskar Pula, sr., DE, Chinook; Memphis Black, jr., DL, Belt; Trevin Grammar, sr., DL, Chester-Joplin-Inverness; Tegan Jorgensen, sr., ILB, Cascade; Jared Selander, sr., ILB, Choteau; Jacob Remsh, sr., ILB, Simms; Preston Hastings, sr., DB, Cascade; Landis Arganbright, jr., DB, Fort Benton; Drake Berreth, sr., DB, Chinook; Bryce Lee, jr., DB, Shelby; Jeff Colesworthy, sr., S, Choteau; Blake Harmon, jr., S, Chester-Joplin-Inverness.

Honorable mention

Offense

Jeffrey Colesworthy, sr., RB, Choteau; Mason Munroe, jr., OG, Simms; Memphis Black, jr., OG, Belt.

Defense

Dalray Begay, sr., DL, Harlem; Connor Sawyer, jr., ILB, Cascade; Lane Hasler, jr., ILB, Chinook; Jeremy Nebel, so., DB, Belt.

West

All-state

Preston Smith, sr., Darby; Elijah Ratliff, jr., Thompson Falls; Trae Thilmony, sr., Thompson Falls; Tyler Burden, jr., Drummond-Philipsburg; Hayden Hanks, so., Thompson Falls; Cordel Langton, sr., Thompson Falls; Erik Strom, sr., Thompson Falls; Bryce Umphrey, jr., St. Ignatius; Avery Metesh, sr., Drummond-Philipsburg; Walker McDonald, sr., Seeley-Swan; Kellen McClure, jr., St. Ignatius; Braydon Zempel, sr., Charlo; Coyle Nagy, sr., Charlo; Canyon Sargent, jr., St. Ignatius; Charley Adams, sr., St. Ignatius; Nathan Schraeder, sr., Thompson Falls; Decker Milender, jr., Alberton-Superior; Cooper Bradshaw, sr., Drummond-Philipsburg; Leyton Wagner, sr., Drummond-Philipsburg; Ryan Bucher, sr., Thompson Falls; Andrew Tallon, jr., Drummond-Philipsburg; Breck Ferris, jr., Thompson Falls.

All-conference

First team

Offense

Kellen McClure, jr., QB, St. Ignatius; Preston Smith, sr., QB, Darby; Elijah Ratliff, jr., QB, Thompson Falls; Trae Thilmony, sr., RB, Thompson Falls; Tyler Burden, jr., RB, Drummond-Philipsburg; Bryce Umphrey, jr., Slot back, St. Ignatius; Avery Metesh, sr., Slot Back, Drummond-Philipsburg; Decker Milender, jr., Slot Back, Alberton-Superior; Braydon Zempel, sr., WR, Charlo; Lucas Kowlsky, so., WR, Alberton-Superior; Canyon Sargent, jr., TE, St. Ignatius; Walker McDonald, sr., TE, Seeley-Swan; Hayden Hanks, so., OL, Thompson Falls; Cordel Langton, sr., OL, Drummond-Philipsburg; Erik Strom, sr., OL, Thompson Falls; Beano Fisher, jr., C, Thompson Falls; Avery Metesh, sr., KR/PR, Drummond-Philipsburg; Walker McDonald, sr., P, Seeley-Swan.

Offensive MVP: Preston Smith, sr., QB, Darby.

Defense

Cordell Langton, sr., DL, Drummond-Philipsburg; Erik Strom, sr., DL, Thompson Falls; Wyatt Hayworth, jr., DL, Alberton-Superior; Hayden Hanks, so., DL, Thompson Falls; Walker McDonald, sr., DE, Seeley-Swan; Cooper Bradshaw, sr., DE, Drummond-Philipsburg; Preston Smith, sr., ILB, Darby; Trae Thilmony, sr., ILB, Thompson Falls; Tyler Burden, jr., ILB, Drummond-Philipsburg; Nathan Schraeder, sr., OLB, Thompson Falls; Leyton Wagner, sr., OLB, Drummond-Philipsburg; Ryan Bucher, sr., OLB, Thompson Falls; Avery Metesh, sr., DB, Drummond-Philipsburg; Bryce Umphrey, jr., DB, St. Ignatius; Elijah Ratliff, jr., DB, Thompson Falls; Coyle Nagy, sr., DB, Charlo; Avery Metesh, sr., PR, Drummond-Philipsburg; Nathan Schraeder, sr., K, Thompson Falls; Walker McDonald, sr., K, Seeley-Swan.

Defensive MVP: Trae Thilmony, sr., ILB, Thompson Falls.

Second team

Offense

Andrew Tallon, jr., QB, Drummond-Philipsburg; Orion Plakke, jr., QB, Alberton-Superior; Coyle Nagy, sr., QB, Charlo; Charley Adams, sr., RB, St. Ignatius; Silas Acker, sr., RB, Alberton-Superior; Nathan Schraeder, sr., Slot Back, Thompson Falls; Owen Hoag, jr., Slot Back, Seeley-Swan; Colt Parsons, jr., WR, Drummond-Philipsburg; Kenny Ness, jr., WR, St. Ignatius; Cooper Bradshaw, sr., TE, Drummond-Philipsburg; Carter McLees, jr., TE, Alberton-Superior; Breck Ferris, jr., TE, Thompson Falls; John Langton, sr., C, Drummond-Philipsburg; Wyatt Hayworth, jr., OL, Alberton-Superior; Ben Bradshaw, jr., OL, Drummond-Philipsburg; Clayton Lucas, so., OL, Darby.

Defense

Carson Varner, sr., DL, Victor; Colt Hovet, sr., DL, Charlo; Reece Rigby, jr., DE, Drummond-Philipsburg; Chandon Vulles, jr., DE, Alberton-Superior; Wesley Anderson, so., DE, Charlo; Canyon Sargent, jr., ILB, St. Ignatius; Silas Acker, sr., ILB, Alberton-Superior; Charley Adams, sr., OLB, St. Ignatius; Colt Parsons, jr., OLB, Drummond-Philipsburg; Decker Milender, jr., OLB, Alberton-Superior; Anthony Castro, sr., OLB, Charlo; Braydon Zempel, sr., DB, Charlo; Orion Plakke, jr., DB, Alberton-Superior; Breck Ferris, jr., DB, Thompson Falls; Braydon Zemple, sr., PR, Charlo.

6-Man

All-state

Braeden Romo, sr., Bainville; Mason Dethman, so., Froid-Medicine Lake; Brett Stentoft, sr., Froid-Medicine Lake; Ashdyn Hobbs, sr., Froid-Medicine Lake; Connor Huft, sr., Froid-Medicine Lake; Javonne Nesbit, sr., Froid-Medicine Lake; Walker Colvin, sr., Jordan; Grady Gonsioroski, sr., Richey-Lambert; Layne Herman, jr., Richey-Lambert; Cooper Hofer, sr., Savage; Caesn Erickson, sr., Savage; Braydon Cline, jr., Big Sandy; Rusty Gasvoda, jr., Big Sandy; Kody Strutz, jr., Big Sandy; Lane Demontiney, so., Big Sandy; Rhett Wolery, sr., North Star; Cade Hanson, sr., Sunburst; Spencer Lehnerz, sr., Power-Dutton-Brady; Kellan Doheny, sr., Power-Dutton-Brady; John Baringer, sr., Power-Dutton-Brady; Tyler Ellsworth, sr., Power-Dutton-Brady; Jacob Feldmann, sr., Power-Dutton-Brady; Gavin Sealey, sr., Power-Dutton-Brady; Joe Ramos, jr., Valier; Ace Becker, jr., D-G-S-GR-W; Brady Bantz, so., D-G-S-GR-W; Ian Moline, sr., Geraldine-Highwood; Anthony DeMars, sr., Roy-Winifred; Carter Derks, sr., Hobson-Moore-Judith Gap; Rhett Patnode, sr., Hobson-Moore-Judith Gap; Chance Goltz, sr., Bridger; Baylor Pospisil, sr., Bridger; Rod Zentner, sr., Bridger; Hank Tuszynski, jr., Broadview-Lavina; Dylan Flatt, sr., Shields Valley; Kaden Acosta, sr., Shields Valley; Kade Lannen, jr., Shields Valley; Nate Hogenson, jr., Shields Valley; Kyle Lawson, sr., Hot Springs; Jack McAllister, sr., Hot Springs; Eyan Becker, sr., Valley Christian; Alex Novark, sr. ,White Sulphur Springs; Sam Davis, sr., White Sulphur Springs; Shaw Davis, sr., White Sulphur Springs.

East

All-conference

Braeden Romo, sr., Bainville; Jesse Strickland, sr., Bainville; Mason Dethman, so., Froid-Medicine Lake; Brent Stentoft, sr., Froid-Medicine Lake; Ashdyn Hobbs, sr., Froid-Medicine Lake; Connor Huft, sr., Froid-Medicine Lake; Walker Colvin, sr., Jordan; Grady Gonsioroski, sr., Richey-Lambert; Layne Herman, jr., Richey-Lambert; Tiegen Cundiff, jr., Richey-Lambert; Cooper Hofer, sr., Savage; Caesn Erickson, sr., Savage.

South

All-conference

Chance Goltz, sr., Bridger; Baylor Pospisil, sr., Bridger; Rod Zentner, sr., Bridger; Zach Althoff, jr., Bridger; Lucius Payovich, sr., Bridger; Hank Tuszynski, jr., Broadview-Lavina; Will Hanser, sr., Broadview-Lavina; Dalton Duncan, sr., Custer-Hysham-Melstone; Keaton Heller, sr., Reed Point-Rapelje; Dylan Flatt, sr., Shields Valley; Kaden Acosta, sr., Shields Valley; Kade Lannen, jr., Shields Valley; Nate Hogenson, jr., Shields Valley; Kyle Jerke, so., Shields Valley.

Central

All-conference

Ace Becker, jr., D-G-S-GR-W; Brady Bantz, so., D-G-S-GR-W; Jacob Pollari, sr., D-G-S-GR-W; Kain Vincent, jr., D-G-S-GR-W; Ian Moline, sr., Geraldine-Highwood; Bryson Bahnmiller, jr., Geraldine-Highwood; Colter Woldstad, sr., Harlowton-Ryegate; Anthony DeMars, sr., Roy-Winifred; Brody Geer, sr., Roy-Winifred; Shad Boyce, jr., Roy-Winifred; Carter Derks, jr., Hobson-Moore-Judith Gap; Rhett Patnode, sr., Hobson-Moore-Judith Gap; Walker Lee, jr., Hobson-Moore-Judith Gap.

North

All-conference

Braydon Cline, jr., Big Sandy; Rusty Gasvoda, jr., Big Sandy; Kade Strutz, jr., Big Sandy; Rhett Wolery, sr., North Star; Cade Hanson, sr., Sunburst; Connor Sullivan, jr., Sunburst; Spencer Lehnerz, sr., Power-Dutton-Brady; Kellan Doheny, sr., Power-Dutton-Brady; John Baringer, sr., Power-Dutton-Brady; Tyler Ellsworth, sr., Power-Dutton-Brady; Jacob Feldmann, sr., Power-Dutton-Brady; Gavin Sealey, sr., Power-Dutton-Brady; Joe Ramos, jr., Valier; Cam Stoltz, jr., Valier.

West

All-conference

Kyle Lawson, sr., Hot Springs; Jack McAllister, sr., Hot Springs; Cade VanVleet, sr., Noxon; Nathan Cano, sr., Noxon; Eyan Becker, sr., Valley Christian; Asher Beaudin, sr., Valley Christian; Tyler Gann, sr., Valley Christian; Nate Centifanto, sr., Valley Christian; Alex Novark, sr., White Sulphur Springs; Sam Davis, sr., White Sulphur Springs; Shaw Davis, sr., White Sulphur Springs; Tyson Hanson, jr., White Sulphur Springs.